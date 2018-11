Der mit je 8.000 Euro dotierte Anna-Seghers-Preis 2018 geht an die Berliner Autorin Manja Präkels (43). Außerdem wird der brasilianische Schriftsteller Julian Fuks (37) ausgezeichnet. Verliehen wird der Preis am Freitagabend in der Akademie der Künste in Berlin, wie diese am Mittwoch mitteilte.