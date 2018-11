Ilan Besor Audio: Kulturradio | 26.10.2018 | Miron Tenenberg | Bild: Ilan Besor

Jüdische Kulturtage 2018 - Wenn David Broza auf Heinrich Heine trifft

02.11.18 | 08:48 Uhr

"Shalom Berlin", heißt es ab Samstag, wenn die Jüdischen Kulturtage beginnen. Das Programm dominieren Konzerte und Lesungen, insgesamt wirkt es leichter als in früheren Jahren. Die Gäste können sich auf internationale Stars freuen. Von Miron Tenenberg



Gerhard Kämpfe ist es gelungen, einen waschechten Berliner Mix zusammen zu stellen, aus lokalen Größen und internationale Gästen - sie alle laden ab Samstag zu einer Woche jüdischen Entertainments ein. David Broza und Avishai Cohen zum Beispiel kommen nach Berlin: Die Alben des israelischen Singer-Songwriters Broza wurden mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet, neben seiner musikalischen Arbeit ist er Unicef-Botschafter und Friedensaktivist. Avishai Cohen ist als Bassist, Komponist und Sänger berühmt geworden - der 48-Jährige gilt als einer der einflussreichsten lebenden Jazz-Musiker.

Aus einer mickrigen Veranstaltung wurde internationalen Event

Dass die beiden Stars aus Israel dabei sind, knüpft an das Profil früherer Jahre an. Der ehemalige Intendant Martin Kranz hatte die Jüdischen Kulturtage populär gemacht, weit über Berlins Grenzen hinaus. Elf Jahre lang leitete er das Festival, verwandelte eine mickrige Veranstaltung in ein internationales Event. 2015 wurde Kranz vom Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe, aus dem Amt geschasst. Daraufhin fielen die Kulturtage erst einmal aus. Die offizielle Begründung lautete, man wolle den Berliner Senat finanziell entlasten. Hinter vorgehaltener Hand dagegen äußerten sich Senatsmitarbeiter, Kulturschaffende und Gemeindemitarbeiter kritisch, die Geschichte glaubte keiner. Im folgenden Jahr wurde Gerhard Kämpfe zum Intendanten berufen - und bisher macht er seine Arbeit gut. Er hat jahrzehntelange Erfahrung, in der Presse wurde Kämpfe bereits als "Berlins Festivalmacher" betitelt: Die Pyronale, das Classic Open Air und das Kurt-Weill-Festival in Dessau verdanken ihm ihren Erfolg.



Von Oliver Polak bis Woody Allen

Während der Jüdischen Kulturtage wird Kämpfe auch selbst auf die Bühne treten - er ist schließlich Schauspieler. Im Renaissance-Theater wird er beim Programm "Lerne lachen ohne zu weinen" jüdische Witze erzählen. Mehr als 700 davon hat er gesammelt. Der Schauspieler und Moderator Ralph Morgenstern wird ebenfalls etwas zu dem Abend mit vielen humoristischen Darbietungen beitragen. Er liest unter anderem den Text "Mama" des jüdischen Comedian Oliver Polak. Darüber hinaus spielt er bei "Der nackte Wahnsinn" mit, einem Stück von Woody Allen im Renaissance-Theater. Es wurde extra für die Jüdischen Kulturtage ins Deutsche übersetzt. Morgenstern verkörpert darin Dracula - eine Rolle, die ihn begeistert: "Es ist eine Figur die mich seit Kindheit begleitet. Ich fand Dracula ja nie irgendwie bedrohlich, ich fand das immer eine sehr witzige und bedauernswerte Figur", sagt er. Dass in Zeiten der #metoo-Diskussion gerade ein Stück von Woody Allen aufgeführt wird, der sich seit Jahren mit Vergewaltigungs-Vorwürfen konfrontiert sieht, beurteilt Morgenstern zwiegespalten: "Das ist eine ganz schwierige Situation. Was mir so befremdlich ist, ist, dass er sich nicht wirklich der Geschichte stellt. Ich würde bei Woody Allen aber nicht so weit gehen, dass ich ihn jetzt 'disse'. Ich kann schon Kunst vom Künstler trennen."

Schauspieler, Konzertmanager, Schlagzeuger - und Sammler von mehr als 700 jüdischen Witzen: Gerhard Kämpfe, Chef der Jüdischen Kulturtage. | Bild: Reinhard Scheuregger

Ein paar "Söhne Mannheims" und die Engerling Blues Band - kann spannend werden

Ein Höhepunkt der Jüdischen Kulturtage soll der Liederabend "Menschenskind" der Schauspielerin und Sängerin Dagmar Manzel werden. Ihr ursprüngliches Programm mit Liedern von Friedrich Hollaender hat sie für die Kulturtage erweitert: um Titel der jüdischen Komponisten Werner Richard Heymann, Hanns Eisler und Kurt Weill. Die Engerling Blues Band wird die Bühne mit befreundeten Musikern betreten. Bemerkenswert ist, dass ausgerechnet bei den Jüdischen Kulturtagen ein paar der Söhne Mannheims die Blues Band begleiten wollen. Ihr irgendwie-ehemaliger Frontmann und bekanntestes Mitglied Xavier Naidoo darf nach einem Gerichtsbeschluss zwar nicht mehr Antisemit genannt werden. Dennoch bedient er gerne antijüdische Klischees. Die Engerling Blues Band, die leidenschaftlich der SED-Diktatur trotzte, lädt also Künstler ein, die sich - vorsichtig formuliert - nicht entschieden gegen Verschwörungstheorien stellen. Das kann ein spannender Abend werden.

Zum Abschluss Zeit zum Hüften schwingen: Die israelische Sängerin Ester Rada wird die Kulturtage mit ihrer Mischung aus Soul, Funk und Ethno-Jazz veredeln. | Bild: Sherban Lupu

"Deutschland, ein Wintermärchen"

Der Schauspieler Stephan Georg dagegen sucht Beistand beim großen Heinrich Heine um ein Zeichen gegen heutige Ressentiments zu setzen: Im Theater im Palais am Festungsgraben spielt er "Deutschland, ein Wintermärchen". "Heine kam ja nach Deutschland mit diesem Heimweh und diesem Gefühl ausgewiesen worden zu sein, weil er Jude war. Wenn man genau versucht zu definieren, was ist eigentlich Deutsch oder was ist eigentlich Jüdisch, dann wird es schmerzhaft", erzählt Georg. Bedrückend finde er die Einfachheit mancher Zeilen von Heine: "Heine sagt: 'Ich bin ein deutscher Dichter, bekannt im ganzen Land, nennt man die besten Namen, so wird auch der meine genannt.' Das ist etwas, was er wusste und was wahnsinnig schmerzhaft ist. Wenn man weiß, er war Jude und wurde nicht geduldet in diesem Land, in dem es eine Fortschrittsbewegung gab, die nationalistisch geprägt war."

So düster bleibt es nicht immer. Die Jüdischen Kulturtage sind auch leichter zu greifen: Es gibt ein Kinderkonzert zum Mitmachen für die Kleinen, eine Russendisko für die Großen und den obligatorischen Rummel im jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße, mit Falafel und Bühne. Das Abschlusskonzert am 11. November spielen die israelische Soulsängerin Ester Rada und ihre Band - ein Sound, der an Erykah Badu und Nina Simone erinnert, in der Synagoge in der Pankower Rykestraße.

Die Jüdischen Kulturtage 2018 sind vom 3. bis 11. November in Berlin zu sehen.