Der Berliner Senat will die Erinnerung an Rio Reiser "im Stadtraum sichtbar machen". Wie das genau aussieht, darüber dürfen jetzt einige Kreuzberger mitbestimmen. Aber nicht alle.

Rio Reiser soll einen Platz in Berlin bekommen

Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Bezirksverordnetenversammlung beschlossen hatte, Rio Reiser "angemessen zu ehren" und "an sein gemeinsames Wirken mit der Band Ton Steine Scherben zu erinnern", sollen nun die Kreuzberger sagen, wo und wie die "Erinnerung im Stadtraum sichtbar und damit erlebbar gemacht" wird. So jedenfalls heißt es in einer Mitteilung des Berliner Senats.

5.000 Haushalte und Gewerbetreibende in den Kreuzberger Kiezen der nördlichen und südlichen Luisenstadt werden demnach in den nächsten Tagen Fragebögen per Post erhalten.