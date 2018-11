Die will vielmehr zeigen, woher die Werke kommen und welches ihre Wege waren, bis sie hier in Berlin in der Ausstellung gelandet sind. Besonders die Zeit zwischen 1933 und 1945 ist dabei spannend, denn die Nationalsozialisten wussten sehr wohl um den Wert der von ihnen als "entartet" bezeichneten Kunst – und ließen die Bilder vermarkten.

Dass eine solche Ausstellung attraktiv sein könnte – daran habe es intern Zweifel gegeben, sagt der Direktor der Nationalgalerie, Udo Kittelmann. Das Ergebnis sei in seinen Augen aber überzeugend: "Ich kann nur sagen: Das ist auch visuell hochattraktiv. Normalerweise zeigen wir von Exponaten die Vorderseiten. Die erzählen auch Geschichten, aber sicherlich in einer ganz anderen Art und Weise, als es dann Bilder von der Rückseite aus erzählen können."

Denis habe die Inventarlisten der Beschlagnahmungen auf Picasso-Werke untersucht, sagt Kurator Gabriel Montur: "Die Deutschen waren ja sehr gründlich und haben alles sehr schön inventarisiert, noch mit einem Foto, und er hat 87 Werke gefunden, die komplett mit Maßangaben vorhanden waren." Diese Bilder habe er eins zu eins als schwarze Bilder mit den Originalgrößen nachgebaut.

Sie werden auf einem Podest präsentiert,der Größe nach angeordnet. "Auch die Art und Weise, wie die auf dem Podest stehen, erinnert an die berühmten Fotos, die man hat, wie die beschlagnahmten Werke in einem Pariser Sammellager im ehemaligen Musée Jeu de Paume aufgestellt waren, so an die Wand gelehnt", sagt Montur.

Die Ausstellung "Biografien der Bilder" ist die erste in Deutschland, die jedes Werk mit seiner Herkunft beschreibt. Jedes Kunstwerk erzählt eine Geschichte – Berggruen hat aber kein Kunstwerk erworben, das zurückgegeben werden müsste.