Tanzkritik | "La Bayadère" vom Staatsballett Berlin - Zurück zu den Wurzeln in St. Petersburg

05.11.18

Als zweite Produktion der Saison feierte in der Staatsoper "La Bayadère" Premiere: eine originalgetreue Rekonstruktion des Grand Ballett aus dem 19. Jahrhundert, von Marius Petipa. Wie passt das zur Aufbruchstimmung unter der neuen Führung? Von Anna Pataczek

Das klingt erst einmal schlüssig, wie es der neue Intendant des Berliner Staatsballetts, bei der Einführung kurz vor der Premiere von "La Bayadère" in der Staatsoper Unter den Linden formulierte: "Wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen, können wir nicht vorwärts", sagt Johannes Öhman. Also zurück zu den Wurzeln, zum legendären Tänzer und Choreografen am Mariinski-Theater in Sankt Petersburg, zu Marius Petipa - der heute als der Begründer des klassischen Balletts gilt.

Es geht richtig zur Sache

Schnell wird in dieser Inszenierung klar: Es hat sich einiges getan, seit der Uraufführung 1877. "La Bayardère" ist eine romantisch-exotische Indien-Fantasie um die unglückliche Liebe zwischen der Tempeltänzerin Nikia und dem Krieger Solor. Petipa hat sein Ballett mit sehr viel Pantomime ausgestattet, die Handlung und Emotionen werden in streckenweise langen, eleganten und leicht entschlüsselbaren Zeichensprache-Sequenzen transportiert. Das ist sicherlich ungewöhnlich für die Solistinnen und Solisten, die in den ersten beiden Akten oft mehr schauspielern müssen als tanzen. Vor allem Polina Semionova als Bayadère Nikia gelingt das mühelos. Ihre zarte Liebe zu Solor, die so bald enttäuscht werden muss, ist mitreißend. Und die Rangelei mit ihrer Nebenbuhlerin Gamsatti (neu unter den Ersten Solotänzerinnen: Yolanda Correa) ist nicht wie sonst oft im klassischen Ballett blutleer - sondern es geht richtig zur Sache.

Ungewohnte Anblicke für Zuschauer im Jahr 2018

Auch der Tanz wirkt oft fremd. Bei Petipa werden die Beine nicht so hoch gestreckt, die Damen dürfen viel auf halber Spitze tanzen. Die Pirouette kennt nicht nur ein Coupé mit dem Fuß auf Höhe des Knies, sondern auch am Knöchel und an der Wade. Vielleicht ein Detail für Feinschmecker, aber es zeigt: Heutzutage tanzt man im klassischen Ballett möglicherweise technisch virtuoser und athletischer, aber nicht unbedingt vielseitiger. Das mag manch einen im Publikum vor den Kopf stoßen, aber genau diese Fremdheit macht den Abend so reizvoll. Er wirkt überhaupt nicht angestaubt – eher unkapriziös, tänzerisch und dadurch modern, weil radikal in seiner konsequenten Rekonstruktion.

Polina Semionova verkörpert die Bayadère Nikia - und berührt mit ihrer Darstellung. | Bild: Yan Revazov

So originalgetreu wie möglich

Wobei, was Rekonstruktion angeht: Der Choreograf Alexei Ratmansky, der die "Bayadère" extra für Berlin eingerichtet hat und sonst am American Ballet Theater in New York arbeitet, geht vorsichtig mit diesem Begriff um. 140 Jahre sind eine lange Zeit, die Tänzerinnen und Tänzer sind heute größer und durchtrainierter. Der Geschmack hat sich verändert. Das Indien-Bild von damals ist nicht mehr das von heute. Gleichwohl hat Ratmansky, der schon einige Klassiker originalgetreu hat wieder auferstehen lassen, akribisch geforscht. Er stützte sich dabei immer auf Notationen, die noch zu Lebzeiten Petipas angefertigt wurden. Aufzeichnungen, die optisch an Partituren erinnern – mit Noten, die genau beschreiben, in welchem Winkel der Arm gehalten, in welche Richtung gedreht und wie das Bein gehalten wird. Im Fall der "Bayadère" ist die Materiallage sehr gut.

Entschlackte Tradition

Freier ist der französische Bühnen- und Kostümbildner Jérome Kaplan vorgegangen: Seine Entwürfe sind keine Eins-zu-Eins-Kopien der vorhandenen Skizzen und Bilder, sondern Annäherungen - und entsprechen durchaus unserem Zeitgeschmack. Das Bühnenbild ist ein Augenschmaus, ohne schwülstig zu sein. Farblich äußerst geschmackvoll in Ocker, Braun, Messing gehalten, mit bühnenhohen ornamentalen Wänden, dazu bunte Akzente bei den Kostümen mit prächtigen Stoffen. Die Tänzerinnen und Tänzer tragen mehrere Lagen übereinander, schmücken sich mit Schleiern und Tüchern. Und dann werden auch noch ein erlegter Tiger und ein lebensgroßer Elefant auf die Bühne gebracht. Johannes Öhman und Sasha Waltz, die offiziell erst in der kommenden Spielzeit zur Doppelspitze dazustößt, haben mit dieser Setzung gepunktet. Wie laut waren die Proteste des Staatsballetts bei der Bekanntgabe der Personalie vor zwei Jahren. Die Tänzerinnen und Tänzer trauten den beiden neuen Chefs nicht zu, eine klassisch ausgebildete Kompanie zu leiten. Hier nun also der Gegenbeweis: Traditionsbewusster geht es eigentlich kaum - entschlackt von allen Weiterentwicklungen und Neuinterpretationen, die Petipa folgen sollten. Diese opulente Inszenierung erfüllt alle Erwartungen an ein "Grand Ballett" mit Statisten, Eleven der Staatlichen Ballettschule und bühnenfüllenden Gruppenchoreografien. Gleichzeitig ist diese Original-Fassung im Detail für Zuschauer im Jahr 2018 so ungewohnt, dass man die Inszenierung schon wieder mutig nennen kann. In diesem Spannungsfeld ist die "Bayadère" ein interessanter Neuanfang.

