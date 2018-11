Bild: BE / Matthias Horn

Theaterkritik | "Die Verdammten" am BE - "Na dann, los geht's"

04.11.18 | 11:07 Uhr

Eine durch und durch verkommene Industriellen-Familie ringt mit sich selbst und mit ihrem Umgang mit Hitler. David Bösch hat Viscontis Film "Die Verdammten" am Berliner Ensemble auf die Bühne gebracht - mit großen Schauspielern, aber nicht gerade originell. Von Fabian Wallmeier

"Ich bin nicht zum Mitleid geboren", blökt Corinna Kirchhoff, wie nur Corinna Kirchhoff einen Satz blöken kann - gekonnt beiläufig und doch voller Ingrimm. Kirchhoff spielt Sophie, Witwe des ältesten Sohnes der Industriellenfamilie von Essenbeck. Zum Mitleid geboren ist in dieser Familie niemand - es wird intrigiert und gemordet, mit dem Bösen paktiert und gehasst, was das Zeug hält. "Die Verdammten" erzählt nach dem Film von Luchino Visconti (1969), wie die Mitglieder der Familie, die ziemlich unverhohlen der Stahldynastie Krupp nachempfunden ist, nach und nach Bündnisse mit den emporkommenden Nazis eingehen. Sie produzieren Stahl für die Waffen, mit denen Hitlers Wehrmacht ganz Europa in die Katastrophe jagt. Die von Essenbecks sind durch und durch verkommen und in höchstem Maße zerstritten - was die Vormacht im Unternehmen angeht und in der damit einhergehenden Frage, wie man mit Hitler und den Nationalsozialisten umgehen sollte. Patriarch Joachim will erst direkt gar nichts mit ihnen zu tun haben - aber Kontakte mit ihnen pflegen natürlich schon, denn Geschäft ist Geschäft. Sohn Konstantin dagegen ist schon früh bei der SA - und Cousin Wolf von Aschenbach Sturmbannführer der SS. Er hat vor allem ein Interesse am rüstungsindustriellen Potenzial des Unternehmens.

Ein bisschen zu böse: Corinna Kirchhoff spielt die Witwe Sophie, Peter Moltzen ihren Geliebten Friedrich. Bild: BE / Matthias Horn

Holonics lässt selbst Helmut Berger harmlos wirken

Regisseur David Bösch setzt in erster Linie auf Schauspieltheater - ein Pfund, mit dem man am Berliner Ensemble eigentlich immer wuchern kann. Wolfgang Michael als Joachim knallt seine in Stein gemeißelten Anordnungen auf den Bühnenboden, Martin Rentzsch ist als unerbittlicher Verführer von der SS noch kälter als Kirchhoffs mitleidlose Sophie. Nico Holonics gibt ihren Sohn Martin, einen Lebemann, der anfangs nur im Morgenmantel über die Bühne torkelt. Später hält er einen Monolog, in dem er von seinem Missbrauch an einem elfjährigen Mädchen und ihrem anschließenden Selbstmord berichtet. Holonics stattet die Figur dabei mit so einer hochnervösen Widerwärtigkeit aus, dass Helmut Berger, der die Rolle bei Visconti spielt, dagegen geradezu harmlos wirkt. Patrick Bannwarts Bühnenbild ist extrem reduziert: Eine lange, festlich gedeckte Tafel steht anfangs auf der Drehbühne, von der Decke hängt ein Kronleuchter - und der Rest ist schwarz. Von hinten wabert Nebel über die düstere Szenerie. Überhaupt steigen an diesem Abend viele Schwaden auf - so viel ist auf einer Berliner Bühne schon länger nicht mehr geraucht worden.

Erst Dienstpersonal, dann Braunhemden

Bösch folgt Viscontis Film nicht sklavisch, aber er gibt die Grundzüge der Geschichte originalgetreu wieder. Die größte Änderung sind vier Bedienstete, die zu Beginn vor dem Vorhang stehen und über den bevorstehenden Arbeitseinsatz bei einem Festessen der von Essenbecks frotzeln. Sie sind später wieder zu sehen - und spätestens da ist sonnenklar: Sie werden bei ihrem nächsten Auftritt Braunhemden tragen. Schade, dass das so vorhersehbar ist. Die Geschichte ist zwar klar in den 1930er Jahren verortet, spricht aber Dinge von universellem Belang an: Wie verführbar ist der Mensch? Was machen Macht und Reichtum mit ihm? Wie tief sitzt das Böse? Warum hassen sich Familien oft so sehr? Bösch übernimmt diesen universellen, zeitlosen Ansatz weitgehend, aber er macht Ausnahmen. Der Abend wird eingeleitet und immer wieder unterbrochen von Clips in Wochenschau-Anmutung. An einer Stelle erweitert er hier das Material über die 1930er hinaus - um Wirtschaftswunder, Wiedervereinigung und den Dresdner Wutbürger mit Deutschland-Hut. Doch diese behauptete Bezugnahme zur Gegenwart verpufft.

Werbeslogan in Frakturschrift

Cleverer dagegen ist eine andere Verschränkung der Zeiten: Da sind, wieder in Wochenschau-Ästhetik Aufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg mit allerlei Kriegsgerät zu sehen - und am Ende steht in Frakturschrift ein Werbespruch, wie man sich ihn in seiner positiven Wolkigkeit auch von heutigen Rüstungsunternehmen vorstellen könnte: "Essenbeck. Engineering. Together. Tomorrow." Das ist einer der wenigen Momente, an denen man ahnen kann, wie der Abend hätte sein können, wenn Bösch den Stoff radikal neu gedacht hätte, statt ihn - wenn auch gekonnt und mit phantastischen Schauspielern - nur abzubilden. "Wo soll das enden", wird Sophie einmal von ihrem Geliebten Friedrich gefragt, der zu diesem Zeitpunkt für seinen Aufstieg im Unternehmen schon zweimal gemordet hat. "Wer sagt denn, dass es endet", gibt sie eiskalt zurück. Als der Abend dann nach rund zwei Stunden und zehn Minuten doch endet, ist ein Großteil der Figuren tot. Die Sieger sind von Aschenbach und die Nazis, dieses Mal mit Hilfe von Martin. "Na dann, los geht's", ruft von Aschenbach. Sirenengeheul verkündet, dass der Krieg beginnt, mit Unterstützung der von Essenbecks. Nein, zum Mitleid sind sie nun wirklich nicht geboren.

