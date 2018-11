Zentralbild Audio: Kulturradio | 02.11.2018 | Carmen Gräf | Bild: Zentralbild

Berliner St.-Hedwigs-Kathedrale - Bernhard Lichtenberg soll Berlins erster Heiliger werden

04.11.18 | 10:27 Uhr

Der selige Bernhard Lichtenberg engagierte sich gegen die Politik der Nazis - das kostete den Domprobst der St.-Hedwigs-Kathedrale das Leben. Am Montag werden seine Gebeine aus der Kathedrale umgebettet. Geht es nach der Berliner Kirche, wird er heiliggesprochen.Von Carmen Gräf

Normalerweise beten täglich Gläubige am Grab des seligen Bernhard Lichtenberg in der St.-Hedwigs-Kathedrale. Doch aufgrund der Bauarbeiten ist der Weg zu seiner letzten Ruhestätte derzeit versperrt. Dompropst Tobias Przytarski versichert jedoch: Man habe den Sarg mit dem Seligen geborgen, ihn geöffnet, die Gebeine durch einen Facharzt untersuchen lassen und in einen Schrein umgebettet. Dieser soll am Montag, dem 5. November, in die Kirche Regina Martyrum am Heckerdamm in Berlin-Charlottenburg überführt werden.

zur person dpa Aktiv gegen das NS-Regime - Bernhard Lichtenberg Der deutsche Priester wurde am 3. Dezember 1875 im niederschlesischen Ohlau in der Nähe von Breslau geboren. Wegen seiner offenen Kritik an der NS-Diktatur wurde er 1941 verhaftet. 1943 sollte er trotz schwerer Krankheit in das KZ Dachau gebracht werden, starb aber am 5. November in Hof. Lichtenberg wird in der römisch-katholischen Kirche als Märtyrer und Seliger verehrt. Zurzeit läuft ein Heiligsprechungsverfahren.



Feierliche Umbettungszeremonie mit drei Bischöfen

Wenn die Bauarbeiten in der Hedwigs-Kathedrale beendet sind, sollen die sterblichen Überreste des ehemaligen Domprobstes in fünf Jahren wieder nach St. Hedwig zurückgebracht werden. Zur Umbettungszeremonie jetzt gehören auch eine feierliche Prozession und eine Messe mit drei Bischöfen: dem Berliner Erzbischof Heiner Koch, dem Apostolischen Nuntius Nikola Eterović und dem Erzbischof von Breslau. Von dort stammte Bernhard Lichtenberg.

Lichtenberg war ein Kritiker des NS-Regimes

In vollem Priesterornat war der 1943 verstorbene katholische Pfarrer in den Charlottenburger Arbeitervierteln unterwegs. Er tröstete Kranke und Notleidende und kritisierte das nationalsozialistische Regime. "Sein Einspruch gegen die Euthanasie-Morde ist berühmt, und sein Gebet für die rassisch Verfolgten, für Judenchristen hat ihn 1941 ins Gefängnis gebracht", erklärt Gotthard Klein. Klein ist "Diözesan-Postulator", also Chef einer Vorbereitungsgruppe, welche die Heiligsprechung des seligen Bernhard Lichtenberg vorantreibt. Lichtenberg saß zwei Jahre im Gefängnis und wurde schwer krank. Trotzdem sollte er 1943 ins KZ Dachau transportiert werden. Er starb auf dem Weg dorthin – in Hof. Seitdem verehren ihn die Katholiken als Märtyrer. 1996 sprach ihn die Kirche selig.

Langwieriges Verfahren der Heiligsprechung

Das Ziel ist jetzt die Heiligsprechung – ein hochkompliziertes Verfahren, das Jahrzehnte und manchmal auch Jahrhunderte dauern kann. Im ersten Teil des Heiligsprechungsverfahrens werden Gebetserhörungen, Zeichen und Wunder, die der Fürsprache des seligen Bernhard Lichtenberg zugeschrieben werden, gesammelt, untersucht und überprüft. In einem zweiten Schritt überprüft die zuständige Kongregation in Rom nochmals die Ergebnisse. Dann wird dem Papst ein Vorschlag unterbreitet. Er entscheidet, ob Lichtenberg in die Schar der Heiligen aufgenommen wird oder nicht. Gotthard Klein sagt, dass einiges dafür spreche: "Bernhard Lichtenberg kann auch in den heutigen Auseinandersetzungen ein Mahner, ein Wegbegleiter, ein Leuchtturm sein. Für viele Gläubige ist er zudem auch ein Fürsprecher."

Rückbettung bis 2020

Der amtierende Dompropst Tobias Przytarski hat jedenfalls einen besonderen Bezug zu seinem Amtsvorgänger Bernhard Lichtenberg in St. Hedwig. Er trägt schließlich die Kette mit dem Propstkreuz, das schon Lichtenberg getragen hat. "Das erinnert mich sozusagen immer daran, was für eine Gestalt in der Reihe meiner Vorgänger steht, an der ich mich messen lassen muss."

Wann der selige Bernhard Lichtenberg Berlins erster Heiliger werden wird, kann auch Gotthard Klein nicht abschätzen: "Einen Zeitplan gibt es nicht, es wird gründlich geprüft. Das ist das aufwendigste, auch juristische Verfahren, das die Kirche kennt. Und da setzt man sich nicht unter Zeitdruck." Für die Bauarbeiten in der Hedwigs-Kathedrale und damit für die Rückbettung Bernhard Lichtenbergs läuft jedoch der Countdown. 2020 ist das 250. Weihe-Jubiläum der St.-Hedwigs-Kathedrale. Das möchte man gern vor Ort feiern.

