Bild: © Raphaël Denis

In der Ausstellung widmet sich die Installation "The Normal Law of Errors" des französischen Künstlers Raphaël Denis den Enteignungen von Kunstwerken. Besonders im Fokus steht der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) als zentrale Organisation des nationalsozialistischen Kunstraubs im besetzten Frankreich.