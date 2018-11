"Deine Freunde" machen Rap und Pop für Kinder. Und sie tun das auf eine Art, die, im Gegensatz zu vielen anderen Kindermusiken, auch die Eltern begeistert. Am Sonntag waren "Deine Freunde" im Tempodrom in Berlin. Hendrik Schröder war begeistert.

Dies vorweg: Ein Konzert von "Deine Freunde" muss man sich vorstellen, wie eine Art eskalierender Kindergeburtstag. Alles ist erlaubt: schreien, rufen, springen, laut mitsingen.

Das Tempodrom ist an diesem Abend ausverkauft, der Bereich vor der Bühne ist nur für Kinder reserviert, die Eltern stehen dahinter. Die Kinder trinken Fanta, die Eltern Bier. Brezeln mögen alle. Die Kinder sind zwischen fünf und zwölf Jahre alt, recht anständig angezogen und aufgekratzt bis zur Schmerzgrenze. Die Eltern sind in der absoluten Mehrheit weiß, deutsch, dem Anschein nach eher wohlhabend. Dies sagt nichts über das Konzert aus, wohl aber über die Zielgruppe, die sich für die Band begeistert: besser verdienende Akademiker, die selbst einen ausgeprägten Musikgeschmack und schwer zu kämpfen haben, wenn ihre Kinder irgendeinen Mist hören. In aufgenähten Zwergenkostümen kommen dann die Sänger Florian und Markus und der DJ Pauli auf die Bühne. Und sofort ist Alarm.