East Side Gallery - Neuer Besitzer setzt auf Touris statt Großinvestoren

21.11.18 | 13:46 Uhr

Investoren, Bürgervereine, Historiker: An Berlins längstem noch erhaltenen Mauerstück arbeitet sich seit Jahren die halbe Stadt ab. Nun hat der hochbegehrte Streifen an der Spree einen neuen Eigentümer - und der will Touristen statt Großinvestoren.

Die Berliner East Side Gallery gehört seit 1. November zur Stiftung Berliner Mauer. Eine weitere Zerstörung der weltweit längsten Open-Air-Galerie ist damit nach Worten von Stiftungsdirektor Axel Klausmeier und Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) für die Zukunft ausgeschlossen.



Sicherung durch Denkmalschutz und Stiftung

Das mit 1,3 Kilometer längste noch erhaltene Teilstück der Berliner Mauer steht unter Denkmalschutz, die dazugehörigen Grundstücke seien damit nun an die Stiftung Berliner Mauer übertragen worden, sagten Klausmeier und Lederer am Mittwoch in Berlin. Für das Gelände direkt am Ufer der Spree gebe es auch keinen Bebauungsplan und keine Bauvoranfragen mehr, sicherte Klausmeier zu.



In den vergangenen Jahren waren wiederholt Teilstücke der 1990 von 118 Künstlern aus aller Welt bemalten Mauer wegen Bauprojekten entfernt worden. Dies hatte zu massiven Protesten geführt, die allerdings vergeblich blieben. Unter anderem wurde ein Wohnturm mit Luxusappartements errichtet.



Drei Mio. Besucher und keine touristische Infrastruktur

Jahrelang habe die Zuständigkeit für die East Side Gallery in der Luft gehangen, jetzt sei mit der Übertragung an die Stiftung Berliner Mauer "genau die richtige Lösung gefunden worden", sagte der Kultursenator: "Deswegen ist heute ein Tag der Freude."



Stiftungsdirektor Klausmeier kündigte nun an, das Areal zu einer Gedenk-, Bildungs- und Kunststätte auszubauen. Mit drei Millionen Besuchern pro Jahr sei die East Side Gallery eine der Hauptattraktionen Berlins, ohne das es bislang eine entsprechende touristische Infrastruktur gebe. Das wird sich ändern, sagte Klausmeier.



Geplant sei unter anderem eine Ausstellung über die Historie des Ortes. Zudem wird im Frühjahr ein temporärer Service-Point für Besucher eingerichtet. Bereits jetzt werden Führungen über das Areal angeboten. Bis zum Mauerfall 1989 trennte das Gelände den Ostberliner Stadtteil Friedrichshain vom damaligen Bezirk Kreuzberg im Westen.

Die bewegte Geschichte der East Side Gallery

Bild: dpa Das Gelände der heutigen East Side Gallery war früher das Grenzgebiet zwischen West- und Ostberlin unweit des damaligen Ostberliner Hauptbahnhofs.

Bild: imago Wenige Wochen nach der Maueröffnung bis ins Jahr 1990 gestalteten dann Künstler den über einen Kilometer langen Ost-Teil der Mauer mit ihren Gemälden...

Bild: imago ... und schufen dadurch eine der Haupt-Touristenattraktionen in Berlin.

Bild: dpa In der 90er Jahren siedelten sich auf dem ehemaligen Todesstreifen des Mauerabschnittes alternative Bewohner mit ihren Bauwagen an. Teilweise herrschten an der East Side Gallery schwierige Verhältnisse: Nach dem Fund einer Leiche auf dem Gelände der Wagenburg räumte die Polizei dann 1996 das Gelände.



Bild: imago Im Laufe der Jahre wurde die Gegend um die East Side Gallery dann zu einem Touristen- und Ausgehviertel. Tausende strömten zu dem bemalten unter Denkmalschutz stehenden Mauerstück.

Bild: imago Im Jahr 2013 gab es dann Proteste gegen einen Teilabriss der Mauer, da auf dem Gelände des ehemaligen Todesstreifens ein Haus mit Luxusapartments errichtet werden sollte, pikanter Weise war der Investor zu DDR-Zeiten ein inoffizieller Informat der Stasi.



Bild: imago Doch alle Proteste halfen nichts und so wurden Teile der Mauer entfernt ...

Bild: imago ... und die Apartements errichtet.

Bild: dpa 2015 wurden viele Gemälde der East Side Gallery restauriert und versiegelt, um sie gegen Vandalismus und Verwitterung zu schützen.

Bild: dpa-Zentralbild Der ehmalige Todesstreifen der East Side Gallery wurde zu einem Park umgestaltet die Rückseite der Mauer soll künftig wieder in den Originalzustand versetzt werden. | Link zum Artikel | Weitere Bildergalerien

Unklarheit über Projekt "Pier 61/63"

An dem ebenfalls bereits genehmigten und gestarteten jüngsten Vorhaben, dem Projekt "Pier 61/63", wird die Übertragung des Berichs in die Stiftung nun aber voraussichtlich nichts ändern. Auf dem Gelände ist ein 120 Meter langer und neun Stockwerke hoher Gebäudekomplex geplant, der in den kommenden Jahren fertiggestellt werden soll. Für die Bauarbeiten wurden bereits mehrere Segmente der East Side Gallery entfernt.

