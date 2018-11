imago stock&people Bild: imago stock&people

Konzertkritik | ESC-Gewinnerin Netta im Lido - Erlöser-Vibes und Glitzer im Gesicht

16.11.18 | 08:21 Uhr

Mit dem Song "Toy" gewann die israelische Sängerin Netta dieses Jahr den Eurovision-Songcontest, jetzt tourt sie erstmals durch Deutschland. Im Lido hatte sie als glitzerndes Ganzkörperbonbonpapier verkleidet Botschaften, Party und ein bisschen Musik dabei. Von Jakob Bauer

Erste Erkenntnis des Abends: Wenn man den Eurovision-Songcontest gewinnt, bedeutet das nicht zwangsläufig auch, dass man in Berlin die Clubs ausverkauft. Das Lido ist vielleicht zu einem Drittel gefüllt, um die 150 Menschen sind es wohl. Zweite Erkenntnis des Abends: Den vielen homosexuellen Pärchen, denen, die ausladenden Schmuck spazieren führen, die lange schwarze Kleider oder gelbe Netzstrumpfhosen über kurzen Röcken tragen, den Jungs mit Glitzer im Gesicht und den Mädels mit den kurzen Haaren, den "Männern" in "Frauenklamotten" und den "Frauen" in "Männerklamotten", kurzum: All denen, für die Netta eine Identifikationsfigur ist, eine, die nicht dem gesellschaftlichen Normalitätsbegriff entspricht und die trotzdem Erfolg hat, denen ist es sowas von Wurscht, dass es hier ziemlich leer ist. Die sind on fire, als das Intro beginnt.

Segnungen und Barbie Girl als Hymne

Und das ist "Barbie-Girl": Euro-Dance-Trash aus den 90ern, grell, künstlich und deswegen alles andere als normal. Der Song von Aqua ist ein Geheimtipp auf allen WG-Partys und wirkt für die Menschen hier wie eine Hymne. Das Publikum singt jubelnd mit und rastet dann total aus, als Netta anfängt, den Song zu remixen, ihre eigene Stimme über die Beats legt und die Hüften schwingt. Musikalisch setzt der Opener den Ton für die kommenden 40 Minuten. Knapp die Hälfte des Konzerts besteht aus solchen Remixen oder Coverversionen. Das verwundert wenig, da Netta bisher genau einen Song veröffentlicht hat: Das Eurovision-Songcontest-Sieger-Lied "Toy". Sie sei kein "Toy", kein Spielzeug, du blöder Boy. Das ist die Kernbotschaft des ESC-Gewinner-Songs und die des Abends. Die Emanzipation der Frau, größer gesprochen: die Gleichberechtigung aller Menschen. Dass die 25-Jährige damit so viele Menschen überzeugen konnte, liegt maßgeblich an ihrer Authentizität. Sie selbst hat sich lange als hässlich empfunden. Netta entspricht nicht dem klassischen Schönheitsideal, ist übergewichtig und tritt gern in schrillen Kostümen auf. Heute Abend ist das so eine Art glitzerndes Ganzkörperbonbonpapier. In dem springt und rennt sie über die Bühne, zeigt selbstbewusst ihren Körper, ergreift die sehnlichst nach ihr ausgestreckten Hände, haucht einem Mädchen in der ersten Reihe ein "You Are Beautiful" zu und streicht ihr über die Stirn. Das löst schon Erlöser-Vibes aus.

Botschaften mit Bart

Aber auch wenn das alles etwas drüber klingt – der Abend ist total nett. Für ein Riesen-Pop-Event wie den Eurovision-Songcontest musste die Authentizität von Netta natürlich größtmöglich medial ausgeschlachtet, verkauft und überhöht werden. Aber sieh an: Auch im kleinen Club ist die Israelin ganz nah dran an ihren Fans. Sie weiß um deren Leben und Sorgen, ihr Hadern mit der Gesellschaft. Zwischen den Songs erzählt sie ihre eigene Geschichte, von der erfolglosen israelischen Avantgarde-Underground-Künstlerin zum Pop-Star mit dem Fazit: Sei immer du selbst. Das haben andere Künstlerinnen und Künstler in den letzten Jahrzehnten schon deutlich interessanter formuliert, vor allem in Verbindung mit spannenderer Musik. Also ja, die Botschaft hat einen Bart. Aber es kommt vielleicht auch immer darauf an, wer sie ausspricht. Und vor allem an wen sie sich richtet. Das Publikum heute Abend ist zumindest super dankbar und nimmt all die "Du bist schön"-Mantras mit Freude an. Dann darf sogar ein Fan auf die Bühne und einen Loop für die Israelin einsingen und doch ist es Netta, die sich immer und immer wieder ans Herz greift und sich rührend emotional bedankt.

Mit Konfetti und Glitzer über die Ziellinie

Ach ja – da war ja noch was: die Musik. Netta ist alleine auf der Bühne, arbeitet geschickt mit einer Loop-Station, mit der sie Akkorde und Beats aus ihrer Stimme baut. Die wiederum wird meistens durch den Autotune-Reißwolf gedreht und drunter hagelt es dicke Drums. Das ist zeitgenössischer Electro-Pop mit einem Schuss stimmlicher Extravaganz – Netta gackert recht gerne und sie kann die Silben beeindruckend schnell aneinanderreihen. Unterhaltsam, trotzdem eindimensional. Aber die Musik ist auch nur das Benzin für diese knallbunte Show, die mit viel Konfetti und Glitzer im Heck über die Ziellinie donnert.

Sendung: Inforadio, 16.11.2018, 6:55 Uhr