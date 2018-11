Pandora Film Video: rbb Kultur | 17.11.2018 | Anne Kohlick | Bild: Pandora Film

Dokumentarfilm "Berlin Excelsior" - Ein ganz besonderer Mikrokosmos auf 18 Stockwerken

28.11.18 | 10:48 Uhr

Mehr als 500 Wohnungen gibt es im Excelsiorhaus in Berlin-Kreuzberg. Ein neuer Dokumentarfilm schaut hinter die Türen – und gibt einen Einblick in diesen Mikrokosmos voller skurriler und liebenswerter Menschen. Von Anne Kohlick

Gut, dass Filmemacher Erik Lemke nicht nur seinen Namen, sondern auch seine Wohnungsnummer genannt hat – anders wäre er auf dem riesigen Klingelschild des Excelsiorhauses in der Stresemannstraße kaum zu finden. Knapp 60 Meter hoch ragt der Betonklotz am Anhalter Bahnhof in den grauen Berliner Himmel. Auf 18 Stockwerken leben hier mehr als 500 Menschen, die meisten in Einraumwohnungen mit kleinen Koch- und Bettnischen, gebaut in den 1960er Jahren nach New Yorker Vorbild.



Auch Erik Lemkes Wohnung ist so bescheiden. Aber hier im zehnten Stock entschädigt der spektakuläre Ausblick über Berlin-Mitte für die kleine Quadratmeterzahl. Der gebürtige Dresdner wohnt seit sieben Jahren im Excelsiorhaus. Vorher hat er in Sankt Petersburg und Toulouse Film und Regie studiert, dann Trickfilme animiert, kürzere Dokumentationen gedreht. Zum Thema seines ersten abendfüllenden Dokumentarfilms hat er nun das Haus gemacht, in dem er selbst lebt.

"Das ganze Haus atmet und lebt"

Denn so hässlich manche den Wohnblock finden – der Filmemacher ist fasziniert von dem Gebäude und seinen Bewohnern: "Wer fährt nachts mit dem Fahrstuhl? Wer ist tagsüber unterwegs? Das ganze Haus atmet und lebt – zu verschiedenen Zeiten verschiedene Menschen", beobachtet Erik Lemke. "Und dann ist immer noch eine Portion Neugier dabei: Ich will wissen, was sich hinter den ganzen Türen befindet, was hinter den ewig gleichförmigen Fenstern passiert."

Gemeinsam mit seinem Co-Autor und Kameramann André Krummel kommt Erik Lemke seinen Nachbarn im Film "Berlin Excelsior" beeindruckend nah, in intimen und skurrilen Momenten. Da sitzt zum Beispiel ein älterer Herr nur in Unterhose an seinem Wohnzimmertisch und malt mit Filzstiften abstrakte Figuren auf Papier. Obwohl das Tageslicht hell ins Zimmer scheint, brennen Kerzen auf einem eleganten Leuchter. Im Regal steht eine Miniatur von Michelangelos David-Statue, CDs türmen sich neben Büchern – ein Stillleben, das uns ohne jeden Kommentar viel über diesen Kulturliebhaber erzählt.

Die Kamera beobachtet, als wäre sie unsichtbar

Auf einen erklärenden Sprechertext verzichten die Filmemacher, ebenso auf Interviewsituationen mit den Bewohnern. Alles, was die Zuschauer über die Protagonisten erfahren, erschließt sich aus realen Situationen, die Erik Lemke und André Krummel mit der Kamera begleitet haben. Protagonistin Claudia lernet man zum Beispiel bei einem Fotoshooting kennen. Eigentlich arbeitet sie als Empfangsdame im Nobel-Restaurant Solar in der Dachetage des Excelsiorhauses, träumt aber von einer Karriere als Schauspielerin – und hofft mit neuen Bewerbungsfotos, die Nachbar Richard von ihr schießt, endlich bei Casting-Agenturen zu landen.

Norman dagegen will mit seinem Startup ChangeU groß rauskommen, das irgendwie alles auf einmal anbietet: Fitness, Partys und Lebensberatung. Um auf seine Events aufmerksam zu machen, verteilt er mit einem Kumpel Flyer in den Briefkästen Hunderter Nachbarn und leiht sich bei seiner Mutter immer wieder Geld. Selbst wenn dabei Tränen fließen, läuft die Kamera. Als wäre sie unsichtbar, nehmen die Protagonisten keine Notiz davon, dass sie gefilmt werden.

"Wir verschmelzen mit der Umgebung"

Wie haben die Filmemacher das geschafft? "Wir haben mit sehr kleiner Technik gearbeitet, und wir sind beide eher unscheinbare Typen. Wir vermeiden Blickkontakt zu unseren Protagonisten beim Filmen, verziehen keine Miene, egal was gerade passiert oder gesagt wird. Irgendwann verschmelzen wir mit der Umgebung. Wir sind dann nicht mehr vom Schrank zu unterscheiden", erklärt Erik Lemke. Geschickt haben die Filmemacher ihre Protagonisten unter den Nachbarn ausgewählt: Nicht nur das Excelsiorhaus verbindet die drei Hauptpersonen Claudia, Norman und Michael, der mit fast 50 Jahren noch Escort-Boy und YouTube-Star werden will, sondern auch ihre Ambitionen. "Alle haben große Pläne für die Zukunft, vergessen darüber aber ein bisschen den Moment zu leben", sagt Erik Lemke. "Dieses ewige Leben in der Warteschleife auf ein besseres Morgen ist der rote Faden, den wir durch den Film ziehen."

Die ganze Stadt spiegelt sich in "Berlin Excelsior"

"Unsere Protagonisten sind auch getrieben von den Versprechungen, die uns die Werbung macht", erklärt Lemke weiter, "von den Bildern, die aus den sozialen Medien auf uns einströmen. Daraus ergibt sich ein interessanter Konflikt, weil niemand diesen Idealen entsprechen kann. Wir versuchen, uns als perfekt und angekommen darzustellen, aber wir sind es natürlich nicht." Immer wieder sieht man in "Berlin Excelsior" Menschen, die sich fotografieren, filmen, optimieren. So spiegelt sich der Zeitgeist in diesem sensibel beobachteten Dokumentarfilm – genauso wie die Stadt Berlin mit ihren Spleens, ihren liebenswerten Selbstdarstellern voller Träume und Wünsche. Ob sie in Erfüllung gehen, verrät der Dokumentarfilm nicht. "Vielleicht haben wir Lust, in zehn Jahren oder 15 Jahren eine Fortsetzung zu drehen", sagt Erik Lemke. "Ansonsten ist es wie überall im Leben: Man muss akzeptieren, dass einige Fragen nicht beantwortet werden."

