Ein schwarzer Insektenschwarm fliegt durch verlassene Industriehallen. Die Kamera folgt ihm, auch nach draußen in eine regennasse Wildnis. Wir sind in Tschernobyl. Hase, Wolf und Bär haben hier seit der Reaktorkatastrophe im Jahr 1986 überlebt – nur der einzige Mensch, der zu sehen ist, bricht in seinem Schutzanzug zusammen. So beginnt "Brama" ("Das Portal") von Volodymyr Tykhy, einer von acht langen und 13 kurzen Filmen, mit denen das Filmfestival Cottbus in diesem Jahr unter dem Titel "Close Up UA" das zeitgenössische Kino der Ukraine vorstellt.

Der Tonfall des Endzeit-Mystery-Films ist trotz seines symbolisch aufgeladenen Settings lakonisch bis derb satirisch. Volodymyr Tykhy rückt eine dezimierte Familie in den Mittelpunkt, gruppiert um eine gallige Großmutter, die mehr als sie zugibt weiß von den Dingen, die geschehen sind und geschehen. "Ich habe die Nazis überlebt, ich habe die Hungersnot überlebt, ich habe die Radioaktivität überlebt", schreit sie den mysteriösen Schwarm irgendwann an.

Der Schwarm, so stellt sich später heraus, ist kein gewöhnlicher Insektenschwarm. Er ist eines von vielen übernatürlichen Phänomenen, mit denen die wenigen Menschen, die noch im Umfeld der Stadt wohnen, seit Ewigkeiten vertraut zu sein scheinen. Mysteriöse Geschehnisse gehören hier zum Alltag, auch das titelgebende Portal, das die Menschen in eine Art Jenseits befördert.

Ein kanadischer Regisseur mit ukrainischen Wurzeln macht sich nun auf Suche nach Verbliebenen. Er findet kaum mehr als eine Handvoll Menschen: Da ist ein Model, das sich freut, mangels Konkurrenz endlich für die Ukraine an der Miss-World-Wahl teilnehmen zu können. Eine Bürokratin verwaltet mit Aktenordnern die Vergangenheit. Ein Ingenieur arbeitet daran, das ganze leergefegte Land mit Robotern zu bevölkern und als touristische Attraktion zu vermarkten. Ein Separatist läuft noch immer im Tarnanzug durch leere Ruinen, hasst alle westlich orientierten Ukrainer und träumt von einem Leben in Russland.

Noch verlassener als in "Brama" ist die Ukraine nur im cleversten Film des Programms, "2020#DesertedCountry" von Korniy Gricyuk. In der so witzigen wie ungemütlichen Mockumentary ist das Land vor ein paar Monaten von fast allen seinen 40 Millionen Bewohnern verlassen worden. Nach all den Kriegen und Umstürzen war es dort einfach nicht mehr auszuhalten.

Die seit 2014 andauernden kriegerischen Konflikte, auf der Krim und im Osten des Landes, sind in vielen der Filme gegenwärtig. Der Umgang mit dem Thema ist aber höchst unterschiedlich. In "Vulkan" (Roman Bondarchuk) kommt der ukrainisch-russische Konflikt nur in Gestalt von Fernsehbildern vor. Der Film spielt in einem abgelegenen Dorf, in dem ein OSZE-Beobachter strandet. "Mach den Blödsinn aus", kommentiert eine weitere Großmutter einen TV-Beitrag, in dem Wladimir Putin über Großrussland fabuliert.

Für die Protagonistin in "Tera" (Nikon Romanchenko) ist der Krieg zwar weit weg, dominiert aber trotzdem ihren Alltag. Sie arbeitet stoisch in einer Süßwarenfabrik, doch in ihrem Gesicht ist jederzeit die Sorge zu sehen - um ihren Sohn, der im Osten kämpft. Der Film bleibt ganz nah bei der Mutter und bei ihrer Suche nach dem Sohn: eine ruhige, unsentimentale Charakterstudie.