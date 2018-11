Den nutzte er für die von ihm in Berlin mitgegründete Zeitschrift "Salbader". Eine handvoll Autoren veröffentlichte hier unter einer handvoll ganz verschiedener Namen und suggerierte damit eine größere Autorenschaft. Das braucht Horst Evers aus Evershorst heute nicht mehr zu tun, ganz im Gegenteil: Die Arbeit dieses einen Horst reicht, um ganze Hallen zu füllen, so auch am Dienstag: Horst Evers las im Großen Sendesaal des rbb aus seinem neuen Buch "Es hätte alles so schön sein können" und die Halle war ausverkauft.

Horst Evers kontrastiert bei seinem Auftritt an diesem Abend gekonnt Szenen aus seinem Buch mit eigenen Erlebnissen im ländlichen Raum. So entdeckt er eine Land-Fleischerei, die mit einem Schild die "veganfreie Wurst aus eigener Produktion" bewirbt. Was erst als ironische Reaktion auf die vielen unsinnigen Anfragen in einer Metzgerei nach veganen Produkten gedacht ist, entpuppt sich nach und nach als absolut umsatzsteigerndes Feature für die Fleischerei.



Und ein junger Mann kommt am Bahnhofskiosk in Bedrängnis, weil er partout keinen "Kaffee to go" bestellen will. Blöderweise fällt ihm aber auch der deutsche Ausdruck dafür nicht ein, hektisch bestellt er dann, als er endlich dran ist, aus lauter Verzweiflung "einen Kaffee zum Wegrennen". Die Verkäuferin lässt ihn nur ganz trocken wissen: "Wir haben gar keinen anderen!"

Man ahnt, wo der Mann mit dem roten Hemd, der glücklicher Besitzer einer Bahn-Card 100 ist, seine Inspirationen herbekommt.