Audio: Inforadio | 26.11.2018 | Jakob Bauer

Konzertkritik | Interpol im Tempodrom - Melancholische Klagelieder für Großstadtseelen

26.11.18 | 08:00 Uhr

Totgesagte leben länger: Vor gut 15 Jahren waren Interpol für den Indie-Rock stilprägend. Doch den ganz großen Sprung in den Rockolymp sollte die Band nicht schaffen. Im Berliner Tempodrom sorgte sie zumindest für mehr Licht als Schatten. Von Thomas Blecha

Bei wenigen Grad über Null, leichtem Wind und vielen Stunden nach Sonnenuntergang springen ein Dutzend Menschen wie Gazellen vor dem Tempodrom hin und her. Einige halten ein "Suche Karte"-Schild in der Hand. Doch die meisten werden wohl glücklos umkehren müssen. Das Berliner Interpol-Konzert ist lange ausverkauft. Das überrascht, denn die einstige Indie-Rock-Band dürfte es überhaupt nicht mehr geben. Doch auch 20 Jahre nach Bandgründung betreten die New Yorker wie selbstverständlich in ihren perfekt sitzenden, schwarzen Anzügen pünktlich um 21 Uhr die Berliner Bühne. Die ist spärlich dekoriert, aber mit hübsch aufgereihten Stroboskop-Lichtern, Diskokugel und Nebelmaschine bewaffnet. Und gleich beim Opener "Pioneer To The Falls" wird alles abgefeuert: Das Tempodrom ist in ein Lichtermeer getaucht, als Frontmann Paul Banks versucht, stimmlich die sphärischen Riffs von Gitarrist und Interpol-Mastermind Daniel Kessler zu übertönen. Das sieht zwar alles nicht so beeindruckend aus wie vor gut einer Woche in der altehrwürdigen Royal Albert Hall in London [externer Link], aber wir sind nun mal nur in einem nachempfundenen Zirkuszelt aus Stahlbeton.

Während andere Bands berühmt wurden, schrumpfte Interpol zum Trio

Interpol kreierten Anfang dieses Jahrtausends einen einzigartig kraftvollen Sound gepaart mit verkopften Texten und einem stets unterkühlten, fast arroganten Auftreten. Damit prägten sie zusammen mit Bands wie The Strokes oder The Killers ein ganzes Musikjahrzehnt. Doch während die anderen sich wandelten und berühmt wurden, scheiterte Interpols Liaison mit einem Major Label schnell. Es folgten ein katastrophales viertes Studio-Album und der Weggang des schillernd-genialen Bassgitarristen Carlos Dengler. Interpol schrumpfte zum Ende der Nullerjahre vom Quartett zum Trio und die Kritiker waren sich einig: Interpol sind Geschichte. Der Indie-Rock war es ja sowieso schon. Das mit der Band gealterte Berliner Publikum sieht das an diesem Abend jedoch anders. Hier stehen textsichere Fans, die Paul Banks teils unterkühlte, teils treibende Klagelieder mitsingen wollen. Und bereits zum zweiten, schmissigeren Song "C'mere" bewegen sie schon die Hüften, und auch das folgende "If You Really Love Nothing" vom neuen, sechsten Album wird wohlwollend aufgenommen. Überhaupt machen das Interpol geschickt: Zwischen die Klassiker ihrer beiden ersten Erfolgsalben streuen sie immer wieder neue Songs, so dass den Fans gar nicht auffallen dürfte, dass die meisten Songs von der jüngsten Platte "Marauder" stammen. Dass die Jungs dabei das exakt gleiche Set ihres Konzerts vom Vorabend in Kopenhagen spielen - geschenkt.

Verdreckte U-Bahnen und Bürgersteige kennt auch der Berliner

Nicht fehlen darf dabei etwa zur Konzertmitte "NYC", eine melancholisch-schöne Liebeserklärung an die Heimatstadt der Band, die selbst R.E.M.'s Michael Stipe eine Zeit lang auf seinen Konzerten coverte: "The subway is a porno, the pavements, they are a mess", heißt es da. Das kann auch jeder Berliner sofort mitfühlen.

Es ist auch einer der wenigen Tracks, in denen Sänger Paul Banks mal seine unverwechselbare Stimme zur Entfaltung bringen kann, die den Sound von Interpol über zwei Dekaden mitgeprägt hat. Ansonsten wird sie vor allem bei den schnellen Rock-Nummern wie "The Rower" und "Slow Hands" entweder von Kesslers beeindruckendem Gitarrenspiel weggespült oder von Post-Punk-Drummer Sam Fogarino niedergetrommelt. Darüber kann auch das nächste herannahende Stroboskop-Gewitter nicht hinwegtäuschen. Nach nur gut einer Stunde ohne viel unnötiges Gerede verlässt Interpol die Manege, kommt noch für drei schnelle Zugaben zurück und schickt die Berliner mit einem knappen "Dankeschön" nach draußen in eine ungemütliche Novembernacht. Doch die scheinen beseelt, wissen sie doch, dass es an ein Wunder grenzt, dass diese Band überhaupt noch spielt.