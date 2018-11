rbb/akg-images Video: Berlin - Schicksalsjahre einer Stadt/1961 | 01.11.2018 | Gabriele Denecke | Bild: rbb/akg-images

Interview | Serienstart: Berlin - Schicksalsjahre einer Stadt - "Wir erzählen vieles, das sonst unter den Teppich gekehrt wird"

02.11.18 | 19:40 Uhr

Bilder von Gagarins Flug ins All, man tanzt Twist und Lipsi, der Mauerbau teilt die Stadt: Berlin, 1961. Damit startet am Samstag die neue rbb-Serie. Gabriele Denecke hat die erste Folge realisiert - und die Stadt jenseits von Slogans wie "arm und sexy" kennengelernt.

rbb|24: Frau Denecke, alleine für das Jahr 1961 erzählen Sie eine Fülle von Ereignissen: Alltagsgeschichten, Unterhaltsames, Modetänze wie Twist und Lipsi, aber auch der Mauerbau. Wie kriegt man soviele Facetten eines Jahres unter einen Hut? Gabriele Denecke: Man hofft, dass es funktioniert. Ich habe immer Geschichten genommen, die mich auch selbst interessieren, elektrisieren, was ich witzig, spannend oder traurig fand. Manche Dinge müssen natürlich 'rein, der Mauerbau etwa. Aber da habe ich versucht, auch Hintergründiges oder Aspekte zu erzählen, die noch nicht so bekannt sind. Natürlich weiß man über 1961 sowieso ziemlich viel, aber einiges eben nicht. Zum Beispiel? Es war mir beispielsweise nicht klar, wie kleinteilig der 13. August auf den Punkt vorbereitet war. Dass sie still und heimlich den Draht gehortet und die Betonpfähle positioniert hatten, dass sie einen Plan hatten, dass es immer in Abstimmung mit der Parteiführung in der Sowjetunion erfolgte. Auch der Fake mit der großen Pressekonferenz mit Walter Ulbricht "Keiner hat die Absicht, eine Mauer zu errichten" – und dabei war alles schon in Sack und Tüten.

zur person Sebastian Hattop Gabriele Denecke Die Regisseurin und Drehbuchautorin ist in Ost-Berlin geboren und seit 1991 für verschiedene Fernsehanstalten tätig. Unter anderem hat sie fünf Folgen der insgesamt 30-teiligen Reihe "Berlin - Schicksalsjahre einer Stadt" realisiert: die Jahre 1961, 1962, 1973, 1974 sowie 1989.

Als achtjähriges Mädchen haben Sie in Ost-Berlin selbst den Mauerbau miterlebt. Ich war damals im Kinderferienlager, und jemand sagte: Heute Nacht ist eine Mauer errichtet worden. Was sich damit verband, habe ich damals nicht verstanden. Aber es bleibt in Erinnerung. Durch den Film hatte ich plötzlich die Chance, in diese Zeit zurückzukehren. Durch die Gespräche und das Material wurde das plötzlich wieder ganz lebendig.

Sie haben fünf - von insgesamt 30 Folgen - aus der Reihe "Berlin - Schicksalsjahre einer Stadt" realisiert. Wie sind die Filme entstanden? Erstmal kommt die Zeitrecherche: Was ist in den Jahren passiert? Einiges weiß man sofort, anderes überhaupt nicht mehr. Wir erzählen ein Jahr chronologisch, vom Anfang bis Ende. Und so gibt schon die Zeitleiste eine Dramaturgie von Januar bis Dezember vor. Und dann habe ich im Archivmaterial recherchiert und geschaut: Welche Geschichten, welche Zeitzeugen gibt es? Davon ausgehend, habe ich das Manuskript geschrieben. Denn ich kann nichts erzählen, wozu ich kein Material habe. Bei der Archivrecherche war sicherlich Sitzfleisch gefordert! Ja. Ich habe vor allem das Archivmaterial des SFB und der "Abendschau" gesichtet, für Ost-Berlin die Aktuelle Kamera und das Material des Deutschen Rundfunkarchivs, Sendungen wie "Prisma" oder "Außenseiter – Spitzenreiter". Da musste ich mich durchkämpfen. Aber ich konnte mir immerhin fast alles am PC anschauen.

Das Jahr 1961 ist geprägt vom Mauerbau. Was erwartet uns noch? Ich habe mich filmisch außerdem mit den Jahren 1962, 73, 74 und 89 beschäftigt. Jedes Jahr ist unterschiedlich, wie ein Leben, ein Auf und Ab mit elektrisierenden und ruhigen Momenten. 1962 erzähle ich etwa, wie die Berliner auf den Start des Kommunikationssatelliten Telstar reagiert haben: Sie standen völlig baff vor dem Fernseher und haben sich die Live-Bilder von der Freiheitsstatue angeschaut. Das war schön, da sind Kontinente zusammen gerückt. Und natürlich hat die Sowjetunion sofort mit Wostok nachgelegt. 1962 ist auch das Jahr der spektakulären Tunnelfluchten. Wir haben zwei Tunnelbauer, die ganz berührend ihre Geschichte erzählen. Oder Peter Fechter, einer der prominentesten Mauertoten, der im Mauerstreifen verblutete, ohne dass ihm jemand half. Das sind eher traurige Ereignisse. Aber es gibt auch schöne Geschichten. Das "Halstuch" lief 1962, 90 Prozent Einschaltquote, alle guckten Francis Durbridge. Die Bundestagssitzungen mussten runtergefahren werden, die Fabriken drosselten ihre Nachtschichten – das wusste ich vorher nicht. Oder als Robert Kennedy dem Zoo einen Weißkopfadler schenkt, das Wappentier der USA, und damit den Westberlinern wieder Mut machen will. Und 1973 – das fand ich ganz zauberhaft – behauptet etwa eine alte Dame in Ost-Berlin, der Tango käme nicht aus Argentinien, sondern ihr Vater habe ihn erfunden. Und dann tanzt sie auch noch. Verblüffend. Sie haben sich durch mehrere Jahrzehnte Zeitgeschichte gewühlt. Was finden Sie bis heute besonders spannend? Das große weltpolitische Pokerspiel um die Macht. Bis heute ist das noch so: Wer hat gerade welches As im Ärmel? Wer kann wen bis wohin ausreizen? Es ist unglaublich, wie mit Menschen, Ländern und Ressourcen um der Macht willen gespielt wird.

Was ist das Besondere für Sie an der Serie? Die Möglichkeit der Zeitreise. Und dass wir Berlin jenseits dieser ganzen Slogans "Arm und Sexy" kennenlernen. Alle Filme erzählen sehr differenziert, Jahr für Jahr, Monat für Monat: Was ist das für eine besondere Stadt, wie tickt sie? Was ist ihr Charme, ihre Verletzlichkeit, ihre Widerspenstigkeit? Wir erzählen vieles, das sonst unter den Teppich gekehrt oder verkürzt dargestellt wird. Alle Filme zusammen ergeben ein sehr schönes Porträt, fast eine Biografie dieser Stadt. Sie sind Berlinerin. Was bedeutet Ihnen die Stadt? Für mich ist Berlin neben New York die schönste Stadt. Sie lässt einem genug Raum, kommt einem nicht zu nahe und hat bei aller Angestrengtheit, auch eine Lässigkeit. Das finde ich sehr angenehm. Und sie hat tatsächlich, wie die Berliner sagen, Herz und Schnauze, Gefühl und Härte. Und sie ist immer inspirierend, irgendeiner hat immer eine Idee. Es wird nie piefig. Die Chance, hier zu leben, sich einzulassen, und ihre Geschichte mitzuerleben wie Generationen vor uns, ist toll. Durch die Arbeit an den Filmen ist sie mir noch näher gerückt, weil man besser begreift, wie sie tickt.

Frau Denecke, wir danken Ihnen für das Gespräch. Ula Brunner, rbb|24, interviewte Gabriele Denecke.

Sendung: Berlin - Schicksalsjahre einer Stadt, 03.11.2018, 20.15 Uhr