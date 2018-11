Der Jazzmusiker Wolfgang Schlüter ist tot. Wie seine Plattenfirma Skip Records am Dienstag mitteilte, starb der gebürtige Berliner am Montag im Alter von 85 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.

Schlüter wurde 1933 in Berlin geboren. Seit vielen Jahren war er in Henstedt-Ulzburg nördlich von Hamburg zuhause. Der Musiker wollte ursprünglich klassischer Solopaukist werden, wechselte dann aber zum Vibraphon und zum Jazz. 2001 wurde er mit dem Deutschen Jazzpreis und 2013 mit einem Echo Klassik ausgezeichnet. Er hinterlässt eine Lebensgefährtin sowie zwei Kinder und Enkelkinder.