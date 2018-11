dpa/Pleul Video: rbb24 | 02.11.2018 | Bild: dpa/Pleul

Jubiläumsprogramm vorgestellt - "Auch Brandenburg ist Bauhaus-Land"

02.11.18 | 20:10 Uhr

Beim Bauhaus denkt man zunächst an Dessau und Weimar, dann an Berlin - aber auch in Brandenburg hat die Kunst- und Designschule einige Spuren hinterlassen. Im Jubiäumsjahr 2019 sollen sie mit einem umfangreichen Programm gezeigt werden.

Nicht nur Sachsen-Anhalt, auch Brandenburg putzt sich für das Bauhaus-Jubiläum im kommenden Jahr heraus. Kulturministerin Martina Münch (SPD) hat am Freitag das Programm vorgestellt. "Auch Brandenburg ist Bauhaus-Land", sagte Münch in Potsdam. Zu den Bauhausstätten in Brandenburg gehören etwa der Einsteinturm in Potsdam, die Luckenwalder Hutfabrik von Erich Mendelsohn und die ehemalige Bundesschule in Bernau. In der seit 2017 zum Unesco-Weltkulturerbe zählenden ehemaligen Schule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes soll am 10. Mai 2019 der offizielle Auftakt des Brandenburger Programms zum 100. Jubiläum der Kunst- und Designschule gefeiert werden.

Bernau Teil der bundesweiten "Grand Tour der Moderne"

Das schlicht gestaltete Gebäude mit seiner lichtdurchfluteten Mensa und dem durch die Bauhaus-Architektur geprägten Glasgang wird auch eine Station der bundesweiten "Grand Tour der Moderne" sein. Die Route führt Besucher im Jubiläumsjahr an 100 ikonische Orte der Architekturgeschichte. Ein Teil des Veranstaltungsprogramms beginnt dort aber schon früher: Bereits ab dem 16. November ist die Ausstellung "Beyond Bauhaus" in der Galerie Bernau zu sehen. Bis zum 11. Januar 2019 werden dort anhand von konzeptionellen Installationen Arbeitsweisen und Grundgedanken der Hochschule für Gestaltung gezeigt.

Eisenhüttenstadt erinnert an Bauhaus im DDR-Alltag

Wie verhielt sich die Kulturpolitik der DDR zur Experimentierschule Bauhaus? Darauf geht das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt (Landkreis Oder-Spree) in Zusammenarbeit mit der Kunsthochschule Weißensee in einer Sonderausstellung ein. Unter dem Titel "Alltag formen! Bauhaus-Moderne in der DDR" soll vom 7. April 2019 bis zum 5. Januar 2020 der Bauhaus-Einfluss in der DDR thematisiert werden. Auch wolle das Haus dabei "eine Brücke ins heute" schlagen, sagte Leiterin Florentine Nadolni.

Brandenburg hat sich mit zehn Bundesländern, dem Bund und den drei Bauhaus-Institutionen in Weimar, Dessau und Berlin in dem Verbund 2019 zusammengeschlossen, um das Programm für das Jubiläumsjahr zu planen und zu koordinieren. Die zentrale Anlaufstelle wurde 2016 am Gründungsort der Kunstschule in Weimar eingerichtet.

Das Jubiäums-Jahr für das vom Architekten Walter Gropius gegründete Bauhaus steht unter dem Motto "Die Welt neu denken" - das allerdings nicht nur in Brandenburg, sondern an allen Stätten, die an die Ideenschmiede erinnern. Die Bewegung war als Staatliches Bauhaus 1919 in Weimar gegründet worden und 1925 nach Dessau umgezogen. 1933 wurde die Einrichtung in Berlin unter dem Druck der Nationalsozialisten geschlossen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 02.11.2018, 18:00 Uhr