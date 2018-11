imago/Holger John Audio: Inforadio | 27.11.2018 | Susanne Bruha | Bild: imago/Holger John

Konzertkritik | Judith Holofernes im Admiralspalast - Friede, Freude, Lagerfeuer

27.11.18 | 09:51 Uhr

Die Tour zu ihrem aktuellen Album "Ich bin das Chaos" musste Wir-sind-Helden-Frontfrau Judith Holofernes wegen Krankheit absagen. Auch beim Nachholkonzert im Admiralspalast waren sie und ihre Musiker nicht ganz fit - zum Glück gibt es Medizin, fand Susanne Bruha.

Der Admiralspalast ist bei Weitem nicht ausverkauft, aber gut gefüllt. Judith Holofernes und ihre Band Müßiggang betreten die Bühne und starten mit "Oder an die Freude" – Ukulele, Trompete und Beethoven-Cover im Refrain: Freude, schöner Götterfunken

Tochter, mach' dein Physikum!

Wir betreten feuertrunken

Eigenheim, oh Eigentum!



Deine Zauber binden wieder

Was der Daumen streng zerdrückt

Alle Menschen werden Brüder

Später, später Rentnerglück Das Stück verkörpert viel von dem, wofür Judith Holofernes poetisch steht: Wortspiele, philosophischer Text, Kritik am Neoliberalismus. Musikalisch beginnt der Abend in Liedermacherinnen-Manier, geht dann über in beschwingten Pop und wird auch noch rockig. Insgesamt ist das alles für ein Soloprojekt ziemlich fett arrangiert, was Frau Holofernes da auffährt. Backgroundsängerinnen, Percussionistin und Bläserin - zusätzlich zu Bass, Gitarre, Keyboard, Schlagzeug.

Achtsamkeitspoetin mit politischem Bewusstsein

Textlich bleibt Frau Holofernes in allen Songs moralisch auf der guten Seite. In "Nichtsnutz" geht es um selbstbewusstes Nichtstun. Judith Holofernes war mit Wir sind Helden als Konsumkritikerin angetreten und darin bleibt sie sich als Solokünstlerin treu. Auf dem zweiten Album ist sie sogar noch mehr entschleunigte Achtsamkeitspoetin mit immer politischem Bewusstsein. Und falls es dann doch mal droht zu brav zu werden, jammt sie sich mit ihrer Band in ein Instrumentengemetzel sondergleichen.

Für "krank" hüpft sie ganz schön rum

Eigentlich sei die ganze Band heute Abend krank, sagt Judith Holofernes in einer ihrer Zwischenansagen. Das Konzert würde präsentiert von mehreren verschreibungspflichtigen Medikamenten. Das Publikum - Männer und Frauen halten sich die Waage - klatscht lachend und dankbar dafür, dass es nicht abgesagt wurde. Und für "krank" hüpft Judith Holofernes dann doch ganz schön rum auf der Bühne. Man wolle sich die Krankheiten rausschwitzen und habe das Konzert als Tanzveranstaltung angelegt. Darauf hat das Publikum auch Bock und bis in den Rang wird für den Rest des Abends getanzt.

Dadaistisch und brav zugleich

Ein paar Wir-sind-Helden-Songs streut Holofernes auch in den Abend und sogar einen Coversong aus der Fernsehshow "Sing meinen Song". In der hat sie im Sommer mitgemacht. Man fängt an sie völlig im Mainstream zu wähnen, da grätscht sie überraschend rein und rezitiert ein Gedicht über deine Meise und meine Meise, die Band macht Klangkunst dazu. Das klingt dann eher wieder nach einem Auftragswerk fürs Goetheinstitut. Dadaistisch und brav zugleich. In der Mischung war das ein Abend mit einer Künstlerin, auf die Verlass ist. Tolle Stimme, kluge Texte, gute Stimmung. Musikalisch keine Riesenüberraschung.