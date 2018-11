imago/Thesing Audio: Inforadio | 23.11.2018 | David Krause | Bild: imago/Thesing

Konzertkritik | Frank Turner in der Columbiahalle - "Sei kein verdammtes Arschloch!"

23.11.18 | 09:11 Uhr

Es ist eine Tournee gegen den Wahnsinn in der Welt: Frank Turner, der sehr politische, sehr energische Singer/Songwriter aus England, war am Donnerstag in der Berliner Columbiahalle mit seiner "Be More Kind World Tour". Ein mehr als ein netter Abend. Von David Krause

Punkt 21 Uhr ist die Berliner Columbiahalle voll. Die Bierbecher, die von hinten nach vorn fliegen, nicht mehr. Es soll eine "fucking Punk Rock Show" werden, schreit Frank Turner seinen Fans gleich am Anfang zu. Das trifft offensichtlich auf Zustimmung.

Eine Mischung aus Indie, Singer-/Songwriter und Punk

Turner legt direkt los, keine Chance zum Warmwerden, der Brite geht in die Vollen. Aufgekratzt springt er hin und her, lässt eine musikalische Mischung aus Indie, Singer/Songwriter und Punk durch die berühmte Kreuzberger Konzert-Location preschen. Frank Turner - das Hemd weiß und hochgekrempelt, die Krawatte schwarz, die Jeans skinny - wird sehr persönlich an diesem Abend. Der Mann und seine vier Sleeping Souls, wie sich die Band um ihn herum nennt, haben Bock, ein Song jagt den nächsten. Das Tempo springt auf die Fans über - und Turner will mehr. "Ihr singt, als ob das hier Wiesbaden an einem Montag ist." Ein Ansporn für viele, noch lauter zu singen und euphorisch noch mehr Bier Richtung Hallendecke zu befördern.

Frank Turner ist politisch

Nur eine Regel sei ihm heute besonders wichtig, ruft Turner: "Don't be a fucking asshole!" ("Sei kein verdammtes Arschloch!") Spaß haben, ohne die Leute um sich herum zu nerven. Das passt, schließlich ist Turner auf seiner "Be More Kind World Tour", seiner Welttournee im Zeichen des gegenseitigen Respekts. Aber es ist auch ein politisches Statement: Denn eigentlich wollte Turner ein Konzeptalbum schreiben. Über wichtige Frauen der Weltgeschichte, an die sich heute niemand mehr erinnert. Dann aber "drehte die Welt kollektiv durch", wie er sagt. Sein neuestes Album "Be More Kind" und die gleichnamige Tour sollen nun Empathie schaffen. "Wenn Du nicht mit Deinem Gegner reden kannst, läuft es auf die Stärke der Waffen hinaus - und das ist, da sind wir uns hoffentlich einig, immer eine schlechte Idee." So wird der Abend mit Frank Turner in der Columbiahalle ein musikalisch absolut empfehlenswerter Gegenentwurf zum weltweit um sich greifenden Egoismus.

