Doch zunächst reibt sich der geneigte Jazz-Fan die Augen. Statt der Künstlerischen Leiterin tritt der kamerunische Kulturwissenschaftler und Kurator Bonaventure Ndikung auf die Bühne und hält der versammelten Mannschaft einen Vortrag "in zwei Akten" über die gesellschaftliche Spaltung und Unterdrückung von Minderheiten auf der Welt und die Frage: Was kann Jazz in solchen Zeiten tun? Die Antwort: Heilen. Kunst als Katharsis!

Ein Haus of Jazz soll es sein... Nachdem Till Brönners Idee einer solchen Begegnungsstätte im vergangenen Jahr im Sande verlief, krempelt Nadin Deventer, die neue Chefin des Jazzfestes, kurzerhand das Haus der Festspiele in Berlin-Wilmersdorf auf links und lässt es am ersten Festival-Abend auf allen Etagen erklingen.

Na dann fangen wir mal an: Als erstes ist Nicole Mitchell dran, Flötistin und Konzeptkünstlerin. Eine Kombination, vor der ich normalerweise sofort Reißaus nehme. Ich zwinge mich, wenigstens ein bisschen zu bleiben, muss dann aber doch das um sich selbst kreisende Gefrickel fliehen. Es ist doch so viel los! Vorbei an der kalten Kassenhalle, wo sich junge Musiker aus der Berliner Szene vor einer Handvoll Leuten abrackern, während eine Künstlerin auf einem Overhead-Projektor assoziative Muster malt, auf die Unterbühne, also den kreisrunden Keller unterhalb der Drehbühne des großen Saales. Eine grandiose Location, in der man sich in der 360-Grad-Klanginstallation des Berliner Kim-Kollektivs verlieren kann.

Weiter, immer weiter. Auf der Seitenbühne trommeln gerade Hamid Drake und Yuko Oshima um ihr Leben, die Schläge fahren mir in den Magen - ich kriege Hunger. Wie gut, dass im oberen Foyer nicht nur die Bornemann-Bar mit Brezeln und Bier, sondern auch das nächste Konzert auf mich wartet. Hier stellt sich Artist in Residence Mary Halvorson mit ihrer Band Thumbscrew vor - und klingt im Vergleich zu dem, was im Rest des Hauses so abgeht, fast schon zu gediegen. Wenigstens kann sich hier das Avantgarde-geplagte Stammpublikum erholen. Dafür sitzt es unbequemer.