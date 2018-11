dpa/CITYPRESS Audio: Inforadio | 14.11.2018 | Susanne Bruha | Bild: dpa/CITYPRESS

Konzertkritik | Mudhoney im Festsaal Kreuzberg - Die Altväter des Grunge

14.11.18 | 10:51 Uhr

Mudhoney aus Seattle haben Nirvana und Hole beeinflusst, sind aber selber nie aus dem Underground heraus gekommen. Dafür gibt es sie immer noch: 30 Jahre nach Gründung haben sie im Festsaal Kreuzberg ihr neues Album "Digital Garbage" vorgestellt. Von Susanne Bruha

Es geht sofort punkig los: Voller Inbrunst und kraftwortreich wütet Sänger Mark Arm seine Systemkritik ins Mikrofon. "Fuck the Planet, screw your children, get rich, you win, fuck off". Der Song "Prosperity Gospel" ("Wohlstandsgospel") macht kurzen Prozess mit dem Kapitalismus und dem Amerika der Trump-Regierung. Das neue Album der vier Musiker aus Seattle heißt "Digital Garbage" und es ist voll mit Stücken, die mit der aktuellen amerikanischen Regierung abrechnen und mit dem aktuellen Zeitgeist. Einem Zeitgeist, der Selbstmorde via Facebook ("Kill Yourself Live") oder Amokläufe in Kirchen ("Please Mr. Gunman") hervorbringt.

Headbanging und Crowdsurfing

Dass die vier Musiker auf der Bühne Mitte 50 sind, sieht man ihnen höchstens auf den dritten Blick an. Dermaßen gute Figuren machen sie in ihren frischgebügelten T-Shirts. Entschlossen und schnell, dabei schrammelig und metallig heizen Mudhoney durch 30 Jahre Bandgeschichte. Die treuen, ähnlich jung gebliebenen Fans danken es mit Headbanging und Crowdsurfing. So richtig lang tragen die Mitfans zwar keinen mehr oben, das tut der Fröhlichkeit in ausgelassenem Tanz aber keinen Abbruch.

Süchtig machendes Energielevel

Kurz und knackig sind diese Songs, fast 30 passen deswegen in ein Konzert, jedes Stück endet mit verzerrter Gitarre und mit der fortschreitenden Verzerrung beginnt dann wieder das Intro des nächsten Liedes. Bei "Touch Me I Am Sick", dem bekanntesten Song der Band gibt es im Saal kein Halten mehr. Auch Genrefremde können sich dem Sog des Punk-Metal-Grunge-Mix kaum noch entziehen. Dieses Energielevel macht süchtig.

Im Festsaal Kreuzberg wird heute Abend trotz Verbots geraucht, was das Zeug hält und anstatt sich drüber aufzuregen, will man das auch: Rauchen, saufen, Punk sein und sich fühlen wie auf einem frühen 90er-Jahre-Grunge-Konzert. Genauso fühlt sich dieser Abend auch an.