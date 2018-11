Bild: imago stock&people

Konzertkritik | The Growlers im Astra Kulturhaus - Nach Schunkeln und Schmachten kommt völliges Ausrasten

11.11.18 | 09:14 Uhr

Technische Totalausfälle und unartige Fans - The Growlers haben sich am Samstag in Berlin durch nichts aus der Ruhe bringen lassen und ein mitreißendes Konzert gespielt. Dass zwischenzeitlich der Ton ausfällt, erweist sich sogar als Glücksfall. Von Rike Runge

Gewaltig und laut betreten The Growlers die Bühne, eine erste Andeutung, was an diesem Abend noch kommen wird - trotz Totalausfalls der Technik. Schon Wochen zuvor war das einzige Deutschlandkonzert der "Beach Goth Tour" und das letzte Growlers-Konzert in diesem Jahr ausverkauft. Beach Goth, Marke und Musikstil der Growlers, ist diffus verträumt und melancholisch. The Beach Boys treffen The Cure. Kalifornischer Surf-Gitarrenvibrato trifft Psychedelic Rock und ach so leidvolle Texte. Perfekt für langhaarige Mützenträger, die am Strand-Lagerfeuer mit einem Bier in der Hand über ihren Kummer schweigen.

Neues Album noch nicht bei Fans angekommen

Zu Beginn des Konzerts lassen es The Growlers ruhig angehen. Sänger Brooks Nielsen tänzelt über die Bühne und stimmt das neue Album "Casual Acquaintances" ("Flüchtige Bekanntschaften") an, das diesen Sommer erschienen ist. Es besteht aus einer Sammlung von Demos und unbenutztem Material des vorangegangenen Albums "City Club" und wirkt etwas zusammengeschustert. So richtig angekommen ist es bei den Fans auch noch nicht. Bunte Tücher tragende Mädchen schunkeln und summen zwar mit, doch textsicher ist kaum jemand. Nielsen, Gitarrist Matt Taylor und Keyboarder Kyle Straka bieten das perfekte California-Surferboy-Image. Dabei ist völlig unklar, wie kalifornisch sie wirklich sind. Sie geben sich recht privat. Sicher ist, dass The Growlers seit über zehn Jahren in Orange County, Kalifornien, zusammen Musik machen.

Technik fällt aus - Publikum springt ein

Die Favoriten "One Million Lovers" und "Love Test" bringen auch die Masse zum Schmachten und verursachen kollektiven Weltschmerz. Nielsen schenkt derweil der ersten Reihe seine Aufmerksamkeit, schüttelt Hände und besingt. Seine Stimme hat etwas Jugendliches, ist aber so rauh, dass man sich ihn immer mit einer Zigarette in der Hand vorstellen muss. Gerade als er sich von seinem Publikum gerührt zeigt, fällt der Ton aus - technischer Totalausfall. Waren die Fans am Anfang noch maulfaul, sind sie nun zu hundert Prozent dabei. Die Band spielt tonlos weiter, das Publikum springt für Nielsen ein und füllt den Saal im Chor.

The Growlers betreiben Musik als Handwerk

Nielsen präsentiert sich in raren Interviews gern als Musikmaschine. Eigentlich sei er nie daran interessiert gewesen Musiker zu werden, er habe immer nur etwas mit seinen Freunden machen wollen. Auch heute interessieren ihn Bandangelegenheiten nicht, viel mehr interessiere ihn sein Sohn. The Growlers betreiben ihre Musik als Handwerk. Die großen Radiohit-Schreiber sind sie nicht. Dafür wissen sie, wie man ein schon dutzende Male gespieltes Konzert, wie eine ekstatische Jam-Session wirken lässt. Zum großen Finale holen The Growlers ihren Vor-Act Kirin J. Callinan auf die Bühne. Die nun siebenköpfige Band gibt alles, um daran zu erinnern, dass sie trotz Schunkeln und Schmachten eine Psychedelic Rock Band sind. Mit "Empty Bones" bringen sie auch die letzten Reihen zum Tanzen und Ausrasten.

Der ruhige Einstieg ist vergessen. Dass ein zweites Mal der Ton ausfällt, spielt keine Rolle mehr. Die Stimmung ist so angeheizt, dass darüber schnell hinweggehört ist. Bei der Zugabe "I’ll be around" ist kein Halten mehr: Fans stürmen die Bühne und versuchen Selfies mit Nielsen zu machen, während der noch weitersingt. Mehr als zwei Stunden lang geben sich The Growlers im Astra Kulturhaus die Ehre, über 30 Konzerte spielten sie in den vergangenen drei Monaten auf zwei Kontinenten. Die Pause bis ins neue Jahr haben sie sich redlich verdient.