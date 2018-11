Überhaupt haben Bono und seine drei Kollegen allen Grund, den Fans für die Stimmung an diesem Abend dankbar zu sein. Schon vor Beginn des eigentlichen Konzerts tobt der Saal mit La-Olas und tosendem Beifall. Niemand sitzt mehr auf seinem Sitzplatz, so er denn einen hat. Und auch wenn Bono die stimmliche Unterstützung diesmal nicht nötig hat – die Leute singen wieder kräftig mit, zum Beispiel bei "One", einem der wenigen Megahits des Abends.

Mehrfach bedankt er sich an diesem Dienstagabend in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena dafür, dass die Fans ihn wegen seines Versagens Anfang September nicht verurteilten. Er scheint gerührt zu sein, dass sie nun wieder die Reise zum Berlinkonzert auf sich genommen hatten. U2-Fans wären halt einfach "crazy", sagt Bono. Und bei "Beautiful Day", dem Song, bei dem ihm zuletzt die Puste ausgegangen war, bedankt er sich nochmal extra: "Letztes Mal konnte ich nicht mehr singen, und Ihr habt für mich übernommen."

Sicher hatten einige auf "With or Without you" gewartet. Kommt aber nicht. Beim Berliner Auftaktkonzert Ende August war eines der absoluten Showhighlights. "Sunday, Bloody Sunday" - kommt diesmal auch nicht. Dafür spielen sie vieles, was nur eingefleischte Fans kennen. Aber von denen sind ja viele gekommen.

Eröffnet wird der Abend von einem sechsminütigen Clip voller Nachkriegsszenen, in dem Charly Chaplin alle Macht dem Volke ausspricht: "You, the people, have the power" ist die erste große Parole des Abends. Ihr sollen noch viele folgen. Auf den zwei Bühnen und der gigantomanisch großen begehbaren (!) LED-Leinwand, die sich längs durch den Innenraum erstreckt, wimmelt es nur so von politischen Messages: Frauen mögen doch bitte die Weltherrschaft an sich reißen, Trump oder auch Le Pen seien der Teufel und mehr.