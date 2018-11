Rap in Instagram-Optik

Konzertkritik | Yung Hurn in der Columbiahalle

Den Rapper Yung Hurn kann man nicht anders als vielseitig beschreiben. Er gilt als Punk, Dadaist, Avantgardist, Stilikone. Am Mittwoch hüpfte die ganze Columbiahalle rhythmisch zu seinen Texten über den 22. Wiener Bezirk. Von Magdalena Bienert

Die jungen Fans des Rappers bilden perfekt die aktuelle Mode ab: klobige Sneaker, Trainingshosen, bauchfreie Tops, hier Samt, dort Satin - und natürlich die Bauchtaschen. Wer heutzutage ohne Bauchtasche ausgeht (schräg vor der Brust!), ist alt. Dazu muss das Handy natürlich ständig der Luft sein, es gilt bloß nichts zu verpassen, und wenn doch, kann man später sehen, was man verpasst hat, während man mit dem Handy beschäftigt war.

Die Bühne ist in schummrig rotes Licht getaucht. Ein DJ steht im Dunkeln an seinem Laptop. Yung Hurn, erst mit Daunenjacke, dann oben ohne, ist nie allein auf der Bühne. Immer drei bis fünf Typen wuseln um ihn herum, rappen mal mit, tragen ihre Jacken unbegründet von links nach rechts, wühlen am DJ-Pult, reichen Drinks oder machen mit dem Handy Storys für Instagram.

Sechs Stellwände werfen belanglose Projektionen auf die Bühne. Von der Decke baumelt eine leuchtende Gliederkette mit den Zahlen: 1220. Die Postleitzahl vom 22. Bezirk in Wien. Dabei wohnt Yung Hurn längst in Berlin.

Yung Hurn, der bei seinem Namen mit dem Wiener Slang für "Hure" spielt, hat seine Fans fest im Griff - aber nicht länger als bis 22 Uhr. "Scheiße, morgen ist wieder Schule, oder?", fragt er. Stöhnen bei den Fans.