Das Saallicht ist noch an, das Publikum sitzt noch nicht, da wabert der Kunstnebel schon bedrohlich von der Bühne ins Parkett. Als es dunkel wird, ist da nur undurchdringlicher Dunst – aus dem sich flirrend und langsam Silhouetten lösen. Dazu klopft düstere Musik aus den Lautsprecherboxen. König Duncan (Ingo Hülsmann) erfährt, wie sein treuer Heeresführer Macbeth (Sascha Nathan) in einer entscheidenden Schlacht fürs Königreich siegen konnte und belohnt ihn dafür mit einem weiteren Titel und Fürstentum. Macbeth aber erscheinen die "weird sisters" – die "Schicksalsschwestern" – und prophezeien ihm, dass er König von Schottland wird. Angetrieben von seiner ehrgeizigen Frau Lady Macbeth (Constanze Becker) ermordet er König Duncan und setzt sich selbst die Krone auf. Von jetzt an geht es nur noch darum, die Macht zu halten – um jeden Preis.

Während William Shakespeare in "Macbeth" ein Drama von Schuld und Gewissen erzählt, machte Heiner Müller daraus 1972 in der DDR ein düsteres verknapptes Stück über Macht und Machtkampf. Er hatte die festgefügten Strukturen der Staatsmacht im Visier. Michael Thalheimer, der bekannt dafür ist, auch schwierigste Stoffe so zu entkernen, bis das Wesentliche übrig bleibt, interessiert sich in seiner Inszenierung für Dynamiken und Zustände. Er lässt seine sich teilweise drehende Bühne karg und kahl, einzig Nebel und sein Zusammenspiel mit Lichtstrahlen, Lichtleisten und Lichtkegeln bilden die Kulisse für brutalste Machtkämpfe. Die Apokalypse scheint da zu sein.

Michael Thalheimer, seit 2017 Hausregisseur am BE, zeigt das "Geil-sein" auf die Macht an sich. Man muss es so ausdrücken, denn Thalheimer bringt die Macht als etwas Tierisches, Triebhaftes, Perverses, aber gleichzeitig Faszinierendes auf die Bretter. Kathrin Wehlisch lässt ihre "weird sister" krächzen, schlurfen und sabbern, Blut spucken und dämonisch starren. Die vier Schauspieler und zwei Schauspielerinnen – permanent blutverschmiert - schlecken sich das Blut von den Wangen, greifen sich an ihre Geschlechtsteile und zittern vor Erregung. Sie loten die Lust an der Macht aus. Es geht grausam und brutal zu. Vieles davon steckt allein schon in der Sprache von Heiner Müller.

Die Angst als Motor steht in dieser Macbeth-Aufführung klar im Vordergrund. Die Paranoia der Mächtigen vor ihren (vermeintlichen) Feinden, die Angst vor dem Sturz – und dem Tod. Was macht Macht aus einem Menschen? Auch das ist Thema. Lady Macbeth wird von der ehrgeizigen skrupellosen Antreiberin zur Wahnsinnigen. Macbeth zerstört, mordet und lässt töten. Am Ende wird er selbst umgebracht. Seine letzten Worte sind: "Mein Tod wird euch die Welt nicht besser machen. Die Welt hat keinen Ausweg als zum Schinder." Es gibt keinen Ausweg, die Kriege gehen weiter – egal, wer auf dem Thron sitzt. Die Weltgeschichte ist nichts als ein ewiger Kreislauf. Dazu das Schlussbild: Kathrin Wehlisch setzt sich als neuer König die Krone auf den Kopf, aus ihrem Mund quillt Blut, sie streckt die dunkelrote Zunge heraus und reißt die Augen weit auf.