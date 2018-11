Der Abend ist in fünf Akte aufgeteilt - und im nächsten inszeniert sich die Popdiva mit neuem Kostüm, nämlich weißem Hosenanzug mit Nebel, Strobo und Wind. Langsam bekommt die Show Format. Seit 30 Jahren steht Kylie Minogue auf der Bühne, ein ums andere Mal hat sie versucht, sich musikalisch neu zu erfinden. So richtig durchschlagend war das alles nach den ganz großen Hits wie "Can't get you out of my Head" von 2001 nicht mehr. Aber bei eben diesem so erfolgreichen Song oder "All the Lovers" stehen dann auch Leute auf den Rängen, um mitzutanzen.