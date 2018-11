Man merkt schnell im vollen Lido: Die Erwartungshaltung der Fans ist hoch, nach einem Jahr Pause von Laing. Hauptsächlich aus Mittdreißigern Plus besteht das Publikum, das extrem textsicher ist - sogar beim Eröffnungs-Song "Camera", der erst vor kurzem veröffentlicht wurde.

Der Sonntagabend wird im Lido zum Feel-Good-Event. Das liegt an den beschwingten Texten der Band aber auch am Publikum. Selbst die sonst so bewegungs-faulen An-der-Bar-Kleber verfallen dem Charme der Frauen um Leadsängerin Nicola Rost. Sie steht zwischen ihren beiden Bandkolleginnen hinter einem Mikrofon, an das Laing-typisch eine Schreibtischlampe geklemmt ist. Lasziv bewegen sich die drei in weiß gekleideten Frauen, zwischendurch machen sie Platz für ihre Choreografin, die ihre strenge Bühnenpräsenz aufbricht.