Vier Nachwuchsschriftsteller aus Deutschland sind an diesem Wochenende in Berlin beim Literaturwettbewerb "Open Mike" ausgezeichnet worden. Die Berliner Autorin Yade Yasemin Önder aus Berlin gewann den Preis für Prosa. Die Preise für Lyrik gingen an den Münchner Kyrill Constantinides Tank und Lara Rüter aus Leipzig.