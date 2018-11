imago stock&people Audio: Inforadio | 28.11.2018 | Jakob Bauer | Bild: imago stock&people

Konzertkritik | Peter Murphy im Columbia Theater - Ein Weltmeer an Emotionen, außergewöhnlich gesungen

28.11.18 | 08:39 Uhr

Peter Murphy gilt mit seiner Band Bauhaus als einer der Urväter des Gothic Rock. Am Dienstag war er im Berliner Columbia Theater zu Gast und zeigte, dass er seine Rolle als verrucht-tiefsinniger Vampir immer noch hervorragend beherrscht. Von Jakob Bauer

Vom modischen Standpunkt aus ist das hier im Columbia Theater schon mal erste Sahne. Manche tragen coole Lederjacken, andere schwarze Netzstrumpfhosen, soweit so normal. Aber bei den Frisuren und Accessoires wird’s dann wirklich spannend: Die einen haben schön glatt gekämmte, schwarze Haare, andere Frisuren gleichen aufwändig gebauten Vogelnestern, mit viel Haarspray liebevoll hochdrapiert. Und wieder andere haben sich die Seiten komplett kahl rasiert. Schwarzer Lidschatten und Lippenstift leuchtet aus geweißten Gesichtern, dazu hängt ein intensiv erdiger, gothic-typischer Patchouli-Duft in der Luft. Der Grund für all das betritt um kurz nach Neun die Bühne: Peter Murphy, der Godfather Of Goth, die Stilikone, der Mann, der diesen Style nicht nur in Perfektion pflegt, sondern mit erfunden hat.

Gewaltmarsch in Hirn und Herzen der Zuschauer

Vor 40 Jahren hat Peter Murphy mit seiner Band Bauhaus das Gothic-Rock-Genre mit zermürbend-finsteren Klanggemälden und düster-romantisch-zerstörerischen Texten entscheidend mitgeprägt. Bauhaus gibt es zwar nicht mehr, aber zum Geburtstag spielt Murphy heute mit seiner eigenen Band, bei der auch Bauhaus-Gründungsmitglied David J am Bass dabei ist, das erste Bauhaus-Album "In the Flat Field" von vorne bis hinten einmal durch.

Und das ist von Anfang an ein wahrer Gewaltmarsch in Hirn und Herzen der Zuschauer. Peter Murphy und Band ballern ohrenzerfetzend los. Der Bass ist krass verzerrt, die Gitarre schneidend hell. Auf die industriell-kühle, unruhige Klangwand setzt Peter Murphy mit einer Kraft und Klarheit seinen Gesang, als wäre seine Stimme nicht schon 61, sondern erst 31 Jahre alt. Und dieser Gesang ist wirklich außergewöhnlich. Mal arbeitet Murphy einzig und allein mit dem ausladenden Volumen seiner Stimme, wenn er sich an nur einem Ton entlang hangelt und doch ein ganzes Weltmeer an Emotionen hineinlegt. Er kann sich von tiefsten Basslagen in einen lässigen Tenor hochwuchten und er kann schreien, so schön und sehnsuchtsvoll und wütend, als würde er im Minutentakt Beziehungen beenden.

Murphy – Pattinson: 1:0

Diese wilde, rohe, ungehemmte Seite von Bauhaus ist zwar nach 40 Jahren nicht mehr ganz so avantgardistisch, aber immer noch eine reinigende Wohltat. Und nebenbei auch deutlich weiter im Denken darüber, was man so mit Gitarre, Schlagzeug, Bass und Gesang anfangen kann, als viele junge Rockbands heutzutage. Auch von seinem Charisma hat Peter Murphy nichts verloren. Mit weit ausladenden Gesten und überzogener Mimik gibt er eine Art aristokratischen Gothic-Priester mit diabolischem Ziegenbart und Stehkragen, der ihm bis zu den Ohren geht. Dracula lässt grüßen. Daneben ist da aber auch die andere, weniger dominante, androgyne Seite von Murphy, der auch mit Anfang 60 noch mit drahtig-schmaler Figur die Hüften kreisen lässt, Glitzer auf seiner Lederjacke hat und mehrere silberne Ketten trägt. Ein roter Schal schwingt ihm um die Schultern und mit schwarz umrandeten Augen blickt er tief in die sündigen Seelen seiner Fans in der ersten Reihe. Und ja, diese verrucht-tiefsinnige Sexyness zieht bei Peter Murphy noch immer. Bei einem "Hottest Vampire Contest" könnte der Brite Robert Pattinson auch mit 61 Jahren wahrscheinlich noch mühelos an die Wand spielen.

Gothic erleben

Obwohl Peter Murphy bis heute auch Solo-Material veröffentlicht, gehört der Abend ganz dem Damals, ganz Bauhaus. Nachdem das Debütalbum mit viel Wumms einmal durch ist, spielen Murphy und Band Lieder aus späteren Schaffensphasen, covern Bowie und T. Rex. Das kommt alles ziemlich gut an und wer noch hören kann, hört großen Jubel von einem Publikum, das leidenschaftlich in einer Erinnerung badet, die bis heute nichts von ihrer musikalischen und dramatischen Qualität verloren hat. "Es war schön, das nochmal erleben zu dürfen" sagt einer nach dem Konzert zu seinem Freund. Recht hat er, denn wie schief das bei einer Musikrichtung die mit Tod und Vergänglichkeit kokettiert auch klingen mag: Das Konzert von Peter Murphy ist ein Erlebnis.

Sendung: Inforadio, 28.11.2018, 08.50 Uhr