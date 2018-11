Vaganten Bühne Audio: Inforadio | 28.11.2018 | Cora Knoblauch | Bild: Vaganten Bühne

Theaterkritk | Kehlmanns "Ruhm" in der Vaganten Bühne - "Du wirst um dein Leben betteln wie ich"

28.11.18 | 09:09 Uhr

"Ruhm" hieß Daniel Kehlmanns lang ersehntes Nachfolgewerk zum Megaseller "Die Vermessung der Welt". In der Berliner Vaganten Bühne hat nun eine boulevardeske Theateradaption Premiere gefeiert - mit vier Schauspielern in Hochform. Von Cora Knoblauch

"Rosalie geht sterben" heißt eine Geschichte in Kehlmanns Roman "Ruhm", die viele Leser zu Tränen rührte. Auch in der Theaterversion an der Berliner Vaganten Bühne fehlt diese Episode nicht. Die alleinstehende, pensionierte Rosalie erfährt, dass sie Bauchspeicheldrüsenkrebs hat und ihr nur noch wenige Wochen zum Leben bleiben. Sie beschließt, niemandem etwas von der Diagnose zu erzählen und in die Schweiz zu reisen. Dort will sie einen Verein für Sterbehilfe besuchen.

Wie an vielen Stellen in Kehlmanns Roman nimmt die Geschichte hier eine kleine, bizarre Wendung. Rosalie, gespielt von Marion Elskis, bittet den Autor der Geschichte, sie am Leben zu lassen. Sie wendet sich an ihren Schöpfer: "Irgendwann bist auch du dran. Und dann wirst Du um Dein Leben betteln wie ich." Der Autor der Episode, gespielt von Urs Fabian Winiger, diskutiert mit seiner fiktiven Figur, er hadert. Schließlich hat er Rosalie nur erfunden, um sie sterben zu lassen. Am Ende hat er ein Einsehen mit Rosalie. Die Bühne wird kurz dunkel, die nächste Episode beginnt.

Das spärliche Bühnenbild wird schnell umgestellt

Auf den ersten Blick haben die Kurzgeschichten nichts miteinander zu tun. Doch Randfiguren der einen Geschichte tauchen als Hauptprotagonisten in der nächsten wieder auf. Vier Schauspieler schlüpfen in der Vaganten Bühne in sämtliche Rollen, schnell werden Perücken und Kostüme gewechselt, das spärliche Bühnenbild – bestehend aus ein paar einfachen Stellwänden - kurz umgestellt. Die Bühnenversion von Kehlmanns "Ruhm" bringt sieben der neun Romanepisoden auf die Bühne. Hauptrequisit ist das Handy. In einer Geschichte verwechselt ein Telefonanbieter bereits vergebene Handynummern und verschafft so einem Mann unfreiwillig die Identität eines berühmten Schauspielers. In einer anderen Geschichte organisiert ein Manager ebenjener Telefongesellschaft mithilfe seines Handys eine handfeste Affäre – die am Ende natürlich auffliegt. Alle Kapitel der Geschichte kreisen um das Thema Identität und den Wunsch, einmal, wenn auch kurz, jemand anderes zu sein. Oder zweimal leben zu können. Oder wie die sterbenskranke Rosalie noch einmal von vorne anzufangen.

Als "humorlos" und "spiegelglatt" wurde Kehlmanns Roman bei seinem Erscheinen 2009 vom Feuilleton bezeichnet. Schäfflers Bühnenversion hat Tempo und Witz. Die eigentlich dramatische Story einer Krimiautorin, die bei einer Journalistenreise durch Zentralasien Pass, Geld und schließlich ihre Identität verliert, wird in der kuscheligen, kellerartigen Vaganten Bühne in Berlin-Charlottenburg beinahe zu einer Slapstick-Nummer, in der die vier Schauspieler zu Höchstform auflaufen. Kehlmanns "Sammlung postmoderner Muster-und Meistergeschichten", wie die "FAZ" den Roman "Ruhm" damals beschrieb, eignet sich hervorragend für eine locker erzählte Boulevard-Komödie.

