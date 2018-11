Der Schauspieler Rolf Hoppe ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 87 Jahren, teilte seine Familie der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag mit. Auch die "Dresdner Neuesten Nachrichten" hatten berichtet. Hoppe war einer der bedeutendsten und international bekanntesten Schauspieler der DDR. Eine seiner populärsten Rollen war die des Königs im Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (1973).

Hoppe wurde 1930 in Ellrich am Rande des Südharzes in Thüringen geboren. Seit den 1950er Jahren arbeitete er als Theaterschauspieler in Erfurt, Halle, Greifswald, Leipzig, Gera und Dresden. Zwischen 1970 und 1975 war Hoppe am Deutschen Theater in Berlin engagiert.