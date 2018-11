Die schwedische Sängerin Seinabo Sey ist selbstbewusst, talentiert und eine potenzielle Nachfolgerin von R'n'B-Diven wie Beyoncé oder Rihanna. Am Donnerstag brachte sie im Musik und Frieden in Kreuzberg ihr Publikum zum Tanzen. Von Simon Brauer

Diese Frau muss auf die ganz große Bühne! Das ist vom ersten Moment an klar, als Seinabo Sey mit ihrer Band die eher kleine Bühne im Musik und Frieden betritt. Die vier Musiker und die Background-Sängerin ganz in Schwarz, Seinabo Sey im golden glitzernden Paillettenkleid. Mit den ersten Songs bringt sie die knapp 400 Menschen im fast ausverkauften Kreuzberger Club sofort zum Tanzen.

"I’m a Dream" – so heißt Seinabo Seys zweites Album, das im September erschienen ist. Darauf geht es unter anderem um ihr Leben in Schweden als Außenseiterin. Ihr Vater kommt nämlich aus Gambia, und wegen ihrer dunklen Hautfarbe hat sie seit ihrer Kindheit mit verstecktem und weniger verstecktem Rassismus zu kämpfen. Beim Konzert erzählt die 28jährige, dass sie keine Lust mehr hat, sich zu überlegen, wie man Rassismus bekämpfen könnte.

"Warum soll ich ein Problem lösen, das ich nicht geschaffen habe?", fragt Seinabo Sey. Dann singt sie einen bewegenden Song für ihren verstorbenen Vater, der in Gambia ein bekannter Musiker war. Sie vermisse ihn jeden Tag, erzählt sie, aber manchmal müsse man die Schmerzen einfach wegtanzen. Beindruckend ist während des gesamten Konzerts die Stimme von Seinabo Sey. Sie kann hoch singen, sie kann tief singen, immer mit viel Kraft und Wärme – das zeigt sie besonders, als sie kurz "Please Don’t Let Me Be Misunderstood" von Nina Simone anstimmt und wenig später ihren eigenen Song "Remember".