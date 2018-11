275 Jahre nach ihrer Uraufführung feiert Rameaus Barockoper in der Staatsoper Premiere. Eine Barockoper in einem Barockhaus, dazu viele berühmte Namen - das klingt verführerisch. Und doch es war kein vergnüglicher Abend. Von Maria Ossowski

Es ist eigentlich eine ganz besondere Premiere in der Berliner Staatsoper: "Hippolyte et Aricie", die Barockoper mit der Jean-Philippe Rameau 1733 debütierte, wird genau 275 Jahre später in einem Barockhaus aufgeführt: mit einem Barockorchester, erstklassigen Solisten, einem Stardirigenten und einem weltberühmten Künstler als Bühnenbildner. Was kann da schon schief gehen?