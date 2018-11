Arno Declair/Schaubühne Audio: Inforadio | 24.11.2018 | Nadine Kreuzahler | Bild: Arno Declair/Schaubühne

Theaterkritik | "Italienische Nacht" in der Schaubühne - "Aber wir leben doch in einer Demokratie"

24.11.18 | 11:49 Uhr

Thomas Ostermeier holt die "Italienische Nacht" von Ödön von Horváth an der Schaubühne in die Gegenwart. Ihm gelingt eine Gratwanderung zwischen Lustspiel und Beunruhigungstheater. Von Nadine Kreuzahler

Es ist die pure Provinz-Tristesse, die sich langsam ins Blickfeld dreht. Das Gasthaus Lehninger: ein weißes Haus mit Marienfigur an der Fassade, spitzem Dach und abblätterndem Leuchtschild. Die Bühne dreht sich weiter und gibt den Blick ins Innere frei: ein Gastraum mit dunkler Holzvertäfelung, Hirschgeweih und Spielautomat. An den Tischen sitzen Männer und spielen Karten ohne zu reden. Andere lesen Zeitung. Was es Neues gebe in der großen weiten Welt, fragt der eine den anderen. Nichts, antwortet dieser. Dass die Faschisten wieder die Straße regieren und sie, die Linken, sich das gefallen ließen, sei ja nichts Neues. "Aber wir leben doch in einer Demokratie", beruhigt der andere. Genau in diesem Moment ertönt von draußen vor den Fenstern ein aggressiver Sprechchor: "Hier marschiert der nationale Widerstand!" Kurz blitzen Gesichter hinter den Fenstern auf, Fahnenschwenker und Fackelträger in schwarzen Kapuzenpullis.

"Italienische Nacht" vs. "Deutscher Tag"

Der Einstieg lässt einen schaudern und mutet gleichzeitig naiv an. In den zwei Stunden, die folgen, kommt immer wieder Komik hinzu: Ödön von Horváths Stück von 1931 ist im Original ein Lustspiel, Thomas Ostermeier greift das auf. Dadurch ergibt sich ein Spannungsfeld, das permanent erfrischend irritiert. Eigentlich ist den Zuschauern nicht zum Lachen zumute, manchmal müssen sie aber doch. Im Kern geht es um die "Italienische Nacht", ein Sommerfest, das Sozialdemokraten in ihrer Stammkneipe feiern wollen. Aber die Faschisten feiern am selben Tag in derselben Gaststätte ihren "Deutschen Tag". Es heißt, sie wollen die Party der Linken sprengen. Während die Rechten vereint draußen aufmarschieren, fangen die Genossen drinnen an, sich zu zerfleischen. Der Stadtrat, ein von Hans-Jochen Wagner überragend gespielter Machtmensch, Provinzkönig und Parteifunktionär, möchte sich seine schöne Italienische Nacht nicht verderben lassen. Martin, Anführer des radikalen linken Flügels und selbst ein verliebtes Alphatier, ruft dazu auf, sich den Rechten entgegenzustellen. Aber das scheitert, auch am eigenen Machtanspruch. Die Linken sind gespalten. Die Rechten geeint.

Rechtsrock-Gegröle und italienische Schlager

Nur einmal an diesem Abend bekommen die Nazis ein Gesicht. Es ist das von Schauspieler Lorenz Laufenberg. Er spielt einen hübschen, jungen Jura- und Philosophiestudenten, der völkisch-nationale Überzeugungen von sich gibt, die stark an die AfD-Standpunkte zu Migration erinnern. Man erlebt ihn als laut grölenden Sänger einer Rechtsrockband im Gasthaus. Dann dreht sich die Bühne langsam weiter und das lautstarke Rechtsrock-Hämmern geht nahtlos über in den Schlager "Santa Maria" - im Gasthaus schieben jetzt die Sozialdemokraten im Paartanz übers Parkett. Ein großartiger Moment, stark inszeniert von Thomas Ostermeier. Überhaupt steigert Ostermeier die Intensität und das Tempo stetig. Ein Highlight sind die Szenen des SPD-Provinzfestes. Die Atmosphäre zwischen bierseliger Peinlichkeit, Ehezickereien, abgelesenen Reden und betrunkenem Ausdruckstanz ist sehr überzeugend eingefangen. Genauso wie die Reibereien zwischen den Linken, die in eine handfeste Schlägerei ausarten.

Triebgesteuertes Beunruhigungstheater

Ostermeier inszeniert die "Italienische Nacht" auch als ein Problem von trieb- und machtgesteuerten Männern. Die Frauen werden durchweg schlecht behandelt im Stück, sind aber am Ende diejenigen, die alles durchschauen. Auch wenn Horváth das Stück 1931 geschrieben hat, holt Ostermeier es in die Gegenwart, ohne allzu viel am Text zu verändern. Seinen Protagonisten legt er aber markige Sprüche der neuen Rechten und Selbstvergewisserungsparolen der Sozialdemokraten von heute in den Mund. Am Ende fühlt man sich seltsam: gut unterhalten und gleichzeitig beunruhigt.