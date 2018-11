Schon wieder "The Fast and the Furious"? Lieber ins Gorki!

Nora Abdel-Maksoud setzt am Berliner Maxim-Gorki-Theater ihre Filmbusiness-Satire "The Making-of" fort: Auch "The Sequel" ist eine Gag-Parade auf sehr hohem Niveau - und erfreut sich am Überschreiten von Geschmacksgrenzen. Von Fabian Wallmeier

Mit Sequels ist das so eine Sache: In den seltensten Fällen kommen sie aus künstlerischen Gründen zustande, viel häufiger gilt es, ein kommerziell erfolgreiches Konzept weiter auszupressen. Im Film nehmen sie mittlerweile gefühlt die Hälfte aller Kinostarts ein, vom fünften Teil von "Jurassic Park" bis "Fast and Furios 8". Im Theater sind sie dagegen die absolute Ausnahme. Das Berliner Maxim-Gorki-Theater macht eine solche Ausnahme - und hat dafür stichhaltige Argumente: "The Sequel" von Nora Abdel-Maksoud, in ihrer eigenen Regie, ist genau wie schon der Vorgänger "The Making-of" eine Film-und Filmbusiness-Satire. Warum also nicht den Gesetzen eben jenes Filmbusiness folgen und auch dem kleinen Theater-Erfolg aus dem vergangenen Jahr eine Fortsetzung spendieren?

Den schweren künstlerischen Stand, den Fortsetzungen haben, nimmt das Stück dann natürlich auch auf: "Sequel. So ein Scheiß. So eine seelenlose Grütze", sagt Mads, eine von zwei Figuren (und Darstellerinnen), die auch schon in "The Making-of" zu sehen waren. Er hat damit nur ein bisschen Recht, denn was für Film-Fortsetzungen gilt, gilt auch hier: Wer Teil eins kennt, wird von Teil zwei nicht wirklich überrascht sein. Auf sehr hohem Niveau unterhalten wird man mit "The Sequel" aber fraglos.

Den beiden Gorki-Gästen stehen zwei Ensemble-Mitglieder zur Seite, dieses Mal nicht Mareike Beykirch und Till Wonka, sondern Svenja Liesau und Taner Şahintürk. Letzterer spielt hingebungsvoll Mads' Vater Dolph Lundgren, einen alternden Action-Helden, der beim Dreh versehentlich erschossen wird - oder auch nicht. Beim Klettern kommt er nicht mehr richtig mit - und der alte weiße Mann, der dreist auf seinen Privilegien beharrt, ist ihm nicht mehr auszutreiben. Svenja Liesau spielt mekellos die in den 1970er Jahren wegen ihrer Tobsuchtsanfälle ("Kinski hatte Angst davor, mit ihr zu drehen") in Ungnade Schauspielerin Matteo. Jetzt setzt sie auf Überkorrektheit im Umgang mit allen Arbeitspartnern, doch je mehr die Berliner Schnauze in ihr durchbricht, desto weniger hat sie sich im Griff.

Mads ist ein Jungschauspieler mit Problemstimme, der deshalb am Set seines Action-Films nicht nur eine Fledermausmaske trägt, sondern auch elektronisch verstärkt spricht. Aus seinem geschwäbelten Quetsch-Sopran wird dabei ein bedrohlicher Bösewicht-Bass. Eva Bay spielt diesen traurigen selbstbezogenen Tropf mit Vaterkomplex (sein Vater, der Schauspieler Dolph Lundgren, will nichts von ihm wissen) herrlich nervtötend. Auch Stella Hilb, die zweite wiederkehrende Darstellerin, ist wunderbar überdreht. Sie spielt die ewig unverstandene Regisseurin Gordon, die am Rande der Verzweiflung und darüber hinaus für ihren nächsten Film kämpft.

Was Abdel-Maksoud, die vier Schauspielerinnen und die Lichtregie damit anstellen, ist beeindruckend. Was für ein Tempo, was für eine Gag-Parade! Schnelle Filmschnitte werden hier durch Ein- und Ausschalten der Spots simuliert - und mit Schnipsen: Schnipst eine Darstellerin, ist sie an der Reihe, die anderen frieren ein. Das klingt nach albernen Improtheater-Hilfsmitteln, kommt aber so präzise daher, dass es eine Freude ist. Ständig geht es mühelos und rasant hin und her zwischen verschiedenen Ebenen: von der Filmszene ans Filmset, vom Making-of-Set ins Making-of-Making-of. Dass das Ganze so schnell und genau ineinander greift, macht auch locker wett, dass nicht jeder Gag brillant ist.

Zu sehen ist das Stück wieder im Mini-Breitwandformat: Katharina Faltner hat ins kleine Gorki-Studio eine Guckkastenbühne in Cinemascope gebaut, beginnend in Kniehöhe der Darstellerinnen. Der 80-minütige Abend kommt mit ausgesprochen wenig aus. Farbig bestrahlte Wände, ein paar für den Zuschauer nicht sichtbare Hocker auf Rollen. Eine Tür und eine Trennwand für die Split-Screen-Simulation werden schnell rein- und rausgeschoben, ebenso eine Couch. Die einzigen nennenswerten Requisiten: eine Pistole und ein paar Lachsbrötchen.

Noch mehr als in "The Making-of" bewegt sich Abdel-Maksoud dieses Mal über die Grenzen der Filmbusiness-Persiflage hinaus. Anhand des Film-Settings werden vor allem Sexismus, Rassismus und diskriminierende Sprache verhandelt. Text und Schauspieler haben dabei eine so große Lust am Überschreiten von Geschmacksgrenzen, dass man kurz innehält, ehe einem wieder einfällt, dass man ja im Gorki ist und das schon nicht so abwertend gemeint sein wird, wie es gerade scheint. Ist es natürlich auch nicht. Wenn zum Beispiel darüber diskutiert wird, wann und wie es in Ordnung ist, jemanden als "Fotze" zu bezeichnen, ist dank der grellen Überdrehtheit die Botschaft letztlich doch eindeutig: Nein, "Fotze" geht natürlich gar nicht.

Der neunte Teil der "The Fast and the Furious"-Reihe ist übrigens für das kommende Jahr geplant. Ein dritter Teil von Nora Adel-Maksouds Theater-Reihe wäre ziemlich sicher spannender.