dpa/Photoshot Audio: radioBERLIN | 16.11.2018 | Silke Mehring | Bild: dpa/Photoshot

Verleihung deutscher Medienpreis - Weltstars kommen zur 70. Bambi-Gala nach Berlin

16.11.18 | 18:46 Uhr

Sophia Loren, Penelope Cruz, Mark Forster: Zahlreiche prominente Gäste werden zum 70. Bambi-Jubiläum am Freitag im Berliner Stage-Theater am Potsdamer Platz erwartet. Eine Musiker-Legende hat allerdings ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt.

Gleich mehrere Weltstars haben sich in diesem Jahr zur 70. Bambi-Verleihung in Berlin angekündigt. Aber auch nationale Newcomer werden bei der glanzvollen Gala im Berliner Stage Theater erwartet. In insgesamt 13 Kategorien wird der "wichtigste deutsche Medienpreis" verliehen. Wie jedes Jahr sind einige Preisträger und Nominierte bereits vorab bekannt.

Liselotte "Lilo" Pulver | Bild: imago/Strussfoto

"Lebenswerk"-Bambi für Liselotte Pulver

So wird etwa die 89 Jahre alte Schauspielerin Liselotte Pulver für ihr "Lebenswerk" geehrt. Die Schweizerin hat schon sechs Bambis zu Hause, als schlagfertiges Fräuleinwunder im Pünktchenkleid machte sie bereits 1961 in Billy Wilders "Eins, zwei, drei" internationale Filmkarriere, stand aber auch lange Jahre im Züricher Schauspielhaus auf der Bühne. "Liselotte 'Lilo' Pulver, einer der größten Stars des deutschen Films seit den 1950er-Jahren, liebt es, ihr Publikum mit ihrem unwiderstehlichen Lachen anzustecken", sie sei zugleich eine "großartige Schauspielerin", heißt es in der Begründung der Jury.



Rod Stewart bekommt ein Bambi in der Kategorie "Legende". Das 73-Jährige Schmuserauhbein wird sich sein goldenes Rehkitz allerdings nicht persönlich abholen. Stewart sagte kurzfristig ab, er habe sich beim Fußballspielen verletzt. In einem Video, das der Veranstalter Hubert Burda Media auf Facebook veröffentlichte, trug der Musiker an seinem rechten Fuß eine Orthese, eine Art Plastikstiefel.

Penelope Cruz | Bild: dpa/Sony Pictures/Courtesy Everett

Einige Preisträger sind schon bekannt

Die spanische Schauspielerin Penelope Cruz wird als beste internationale Schauspielerin ausgezeichnet. Es ist ihre erste Bambi-Trophäe. Weltstar Sophia Loren hingegen hat bereits zehn davon. Sie wird gemeinsam mit Entertainer Thomas Gottschalk auf der Bühne die 70-jährige Bambi-Geschichte Revue passieren lassen, wie der Veranstalter vorab mitteilte.



programmtipp Freitag 16.11. | 20:15 - 23:15 - Bambi 2018 Die Bambi-Verleihung für Deutschlands wichtigsten Medienpreis findet am 16. November 2018 in Berlin statt. Im Theater am Potsdamer Platz werden nationale und internationale Stars sowie bisher unbekannte "Helden des Alltags" bei einer glanzvollen Gala ausgezeichnet. Das Erste überträgt die Veranstaltung ab 20:15 Uhr live.

Komiker Luke Mockridge bekommt in diesem Jahr den "Comedy"-Bambi, die britische Sängerin Dua Lipa gewinnt in der Sparte "Musik International". Eine Jury entscheidet, wer bester nationaler Schauspieler und beste nationale Schauspielerin werden und welche Serie ein Bambi gewinnt.



Ein deutscher Musiker weiß allerdings schon, dass er am Freitagabend eine Bambi-Trophäe mit nach Hause nehmen darf: Mark Forster wird als bester nationaler Musiker ausgezeichnet.

Deutsche Senkrechtstarter für Publikumspreis nominiert

Neben den vielen internationalen Stars sind auch deutsche Nachwuchskünstler dabei. Die Singer-Songwriter Lea, Nico Santos, Mike Singer und ESC-Star Michael Schulte sind in der Kategorie "Neue Deutsche Musikstars" nominiert. Er freue sich "super, super doll", sagte Musiker Santos einen Tag vor der Gala. "Der Bambi ist definitiv eine legendäre Preisverleihung in Deutschland. Ich glaube, es ist der Traum von jedem Künstler in Deutschland, da mal dabei zu sein."

Wer am Ende gewinnt, entscheidet in diesem Fall das Publikum. Größter Favorit ist der Schmusebarde Michael Schulte, der im Mai beim Eurovision Song Contest (ESC) für Deutschland mit "You Let Me Walk Alone" einen beachtlichen 4. Platz holte. Der 28-Jährige wird auch an diesem Abend performen: "Es ist eine große Ehre, nicht nur nominiert zu sein, sondern auch singen zu dürfen. Den Bambi dann auch noch zu gewinnen, würde dieses sowieso schon perfekte Jahr abrunden."



Kein "Sport"-Bambi wegen Ohrfeige

Über einen "Sport"-Bambi darf sich Werder Bremens Stürmer Claudio Pizarro freuen. Auch wenn er offenbar nur die "Zweitbesetzung" ist. Denn ursprünglich hätten die Bayern-Stars Franck Ribery und Arjen Robben das Rehlein bekommen sollen. Doch der Veranstalter entschied sich um, nachdem Ribéry einen französischen Journalisten nach der Niederlage bei Borussia Dortmund geohrfeigt habe. "Ein solches Verhalten gegenüber Vertretern der Medien können wir als journalistisches Haus nicht akzeptieren", teilte Hubert Burda Media mit. Glück für Pizarro. Sein Trainer Florian Kohfeldt jedenfalls würde ihm den Preis von Herzen gönnen: "Also wenn er ihn bekommt, das wäre eine Riesenehre", sagte Kohfeldt am Freitag.



Sendung: Das Erste, 16.11.2018, 20:15 Uhr

Bereits bekannte Preisträger & Nominierte 2018 Schauspielerin International Prokino Penelope Cruz Die Oscar-Preisträgerin Penélope Cruz hat bereits in über 40 Produktionen mitgespielt. Derzeit läuft der Psychothriller "Offenes Geheimnis" mit Ehemann Javier Bardem unter der Regie von Asghar Faradi im Kino.



Lebenswerk imago/Strussfoto Liselotte Pulver Die Schweizerin hat schon sechs Bambis zu Hause, als schlagfertiges Fräuleinwunder im Pünktchenkleid machte sie bereits 1961 in Billy Wilders "Eins, zwei, drei" internationale Filmkarriere, stand aber auch lange Jahre im Züricher Schauspielhaus auf der Bühne.

Musik National dpa/Eventpress MP Mark Forster "Mark Forster verbindet in seinen Songs das Beste aus zwei Welten, er vermählt die Eindringlichkeit des Rap mit melodischem Pop, der das Zeug zum Ohrwurm hat", so die Begründung der Bambi -Jury. In seinen Hits feiere der Sänger und Songwriter "das Leben und die großen Gefühle", so die Jury weiter. Forster wurde in diesem Jahr auch beim "Echo" in der Kategorie Künstler Pop national ausgezeichnet. Bei der Bambi-Gala 2018 singt Mark Forster den Song "Einmal" aus seinem neuen Album "Liebe".



Musik International dpa/Erik Kabik Photography/ MediaPun Dua Lipa Die britische Sängerin Dua Lipa ist ein Senkrechtstarter: Ihr Debütalbum "Dua Lipa" erreicht ein über 25 Ländern in die Hitparaden und kam elf Mal in die Top-Ten. Für diese musikalische Leistung wird sie mit einem Bambi ausgezeichnet. "In ihren oft melancholischen und von ihr selbst verfassten Songs sind es die Frauen, die die Fäden in der Hand halten", meint die Jury zudem. Auch sie wird bei der Gala performen, angekündigt ist ein Medley ihrer Hits.

Legende dpa/Drew Gurian Rod Stewart Letztes Jahr war es der Waliser Tom Jones, jetzt hat sich das britische Schmuse-Reibeisen Rod Stewart seinen Platz als Bambi-Legende gesichert. Allerdings, so die Jury, als eine, "deren Geschichte noch längst nicht zu Ende geschrieben ist". Auch er wird die Trophäe mit einem Lied würdigen, unter anderem "Didn’t I" aus seinem neuen Album "Blood Red Roses".



Comedy promo Luke Mockridge "Die größte Komik steckt im Alltag – und Luke Mockridge findet sie“, begründet die Jury ihre Entscheidung. Der 29-Jährige sei ein Meister der feinen Beobachtung und der ironischen Überzeichnung von Alltagssituationen: "Er versucht sich beim Yoga, verdingt sich als Pizzabote oder macht ganz einfach Party: Aus scheinbar banalen Momenten wird bei ihm absurdes Theater."

Sport dpa/Thomas Eisenhuth Claudio Pizarro Der Nationalspieler ist gebürtiger Peruaner und steht bei Werder Bremen unter Vertrag. Pizarro ist Rekordschütze bei seinem Verein und erfolgreichster ausländischer Torschütze.

Nominierte des Publikumsbambi "Neue Deutsche Musikstars" dpa/Geisler-Fotopress Lea Die 26Jährige stellte bereits als Teenager ihre ersten Musik-Videos auf YouTube. Die deutsche Sängerin und Songwriterin interpretiert unter anderem das Titellied "Immer wenn wir uns sehen" des Films "Das schönste Mädchen der Welt".

imago/Localpic Michael Schulte Einem großen Publikum wurde der Musiker wohl durch seine gefühlvollen Ballade "You Let Me Walk Alone" bekannt, mit der er beim Eurovision Song Contest in Lissabon den vierten Platz belegte. Auch der heute 28-jährige Schulte war zuvor als Youtube-Star erfolgreich, mit Coverversionen, die er auf der Gitarre selbst begleitete.

Antenne Brandenburg Nico Santos Der gebürtige Bremer landete unter anderem 2017 mit "Rooftop" einen Millionenhit in Deutschland. Aktuell hat der 25-Jährige sein erstes Album "Streets Of Gold" veröffentlicht. Schirmherr des Publikums-Bambi ist übrigens Udo Lindenberg. Er wurde selbst unter anderem 2010 mit dem Bambi in der Kategorie "Lebenswerk" ausgezeichnet. dpa Mike Singer Mit gerade einmal 18 Jahren hat der jüngste der Nominierten bereits mit "Karma" und "Deja Vu" zwei Nummer-Eins-Alben gelandet. Der musikalische Autodidakt saß bereits für den Eurovision Song Contest 2018 in der deutschen Jury und gewann in diesem November den MTV European Music Award als "Best German Act".



Nominierte: Bester Schauspieler National Sony Pictures Lars Eidinger Mit Hauptrollen in der Dreigroschenoper-Verfilmung "Mackie Messer" und Auftritten in "Babylon Berlin", "Werk ohne Autor" und "25 km/h" sei der Berliner Schauspieler Lars Eidinger derzeit der Mann der Stunde in Film und Fernsehen, so die Bambi-Jury.

Schuster/radioeins Peter Kurth Der Güstrower Schauspieler feierte einen seiner größten Erfolge als todkranker ehemaliger Boxer in dem gleichnamigen Film "Herbert" von Thomas Stuber. Für diese Rolle wurde er beim Deutschen Filmpreis 2016 als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Die Bambi-Jury überzeugte Kurth als Kriminalkommissar Bruno Wolter in "Babylon Berlin". dpa/Herbert Pfarrhofer Sebastian Koch International bekannt wurde Sebastian Koch durch das Stasi-Drama "Das Leben der Anderen" (2006). Für die Rolle des Dramatikers Dreyman wurde er vielfach ausgezeichnet. In "Werk ohne Autor", dem aktuellen Kino-Epos von Florian Henckel von Donnersmarck, ist Koch laut Bambi-Jury auf einem weiteren Höhepunkt seines schauspielerischen Könnens. Turner Entertainment Net Kida Khodr Ramadan Der gebürtige Kreuzberger ist seit über 15 Jahren in deutschen Film- und Fernsehproduktionen präsent - ohne dass er jemals eine Schauspielschule besucht hat. Als Chef eines Berliner Clans in "4 Blocks" mache er, laut Bambi-Jury, seine finstere Figur nahbar und zeigt ihn als zerrissenen Charakter.

Nominierte: Bester Schauspielerin National dpa / Tim Brakemeier Paula Beer Die 23-jährige Mainzerin spielte bereits mit 15 Jahren ihre erste Hauptrolle in Chris Kraus' Historiendrama "Poll". Auch in der Fernsehserie "Bad Banks" überzeugt sie als junge Investmant-Bankerin. "Paula Beer versteht die Seele ihrer Figuren und strahlt das vor der Kamera aus", schreibt die Bambi-Jury. Rohfilm Factory/Prokino/Peter Hartwig Marie Bäumer Für die Darstellung der Romy Schneider in "3 Tage Quiberon" von Emily Atef ist Marie Bäumer nominiert, weil sie laut Juroren dem Zuschauer die legendäre Schauspielerin mit all ihren Macken und Unsicherheiten näherbringe. Für diese Rolle erhielt Bäumer 2018 bereits eine Lola bei der Deutschen Filmpreisverleihung. MDR/Oliver Feist Claudia Michelsen Die Dresdner Schauspielerin ist ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen, sei es als Komissarin Brasch im Magdeburger "Polizeiruf 110" oder als Tanzschulleiterin Caterina Schöllack in den "Ku'damm"-Serien. Auch im Kinofilm "Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm" beweise Michelsen, so die Jury, ihre schauspielerische Klasse und lasse die besondere Atmosphäre im Berlin der 1920er-Jahre lebendig werden. ARD Degeto/X-Filme/Beta Film/Sky Deutschland/Frédéric Batier Liv Liesa Fries Die 28jährige Berlinerin wurde unter anderem für die Rolle der an Mukoviszidose erkrankten Lea in "Und morgen Mittag bin ich tot" 2014 als beste Nachwuchsdarstellerin mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Für ihre große Spielfreude als Lotte Ritter in "Babylon Berlin" ist sie nun auch für einen Bambi nominiert.

Nominiert: Serie des Jahres ARD Degeto/X-Filme/Beta Film/Sky Deutschland/Frédéric Batier Babylon Berlin (ARD, Sky) Die opulent und aufwändige produzierte Serie zeichne ein faszinierendes Bild der Stadt Berlin zum Ende der Goldenen Zwanziger, so die Bambi-Jury. ZDF/ [m] KNSK Werbeagentur GmbH Bad Banks (ZDF) Die Thriller-Serie des ZDF gewährt einen Blick hinter die Fassaden internationaler Banken. "Bad Banks" ist, laut Jury, "informativ, ungeheuer spannend und für die Sehgewohnheiten des deutschen TV-Publikums ungewöhnlich temporeich". Netflix/Julia Terjung Dark (Netflix) Die erste deutsche Serie, die für den Streaming-Dienst Netflix produziert wurde, steht in 190 Ländern zum Online-Abruf bereit. Die Mystery-Serie, die von der Suche nach spurlos verschwundenen Kindern handelt, markiere damit eine Zeitenwende.