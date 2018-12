Bild: imago/Seeliger

Rückblick Club-Szene | Rosi's, Bassy und Co. - Diese Berliner Club-Institutionen mussten 2018 gehen

28.12.18 | 16:15 Uhr

Wie schon in den letzten Jahren sind auch 2018 zahlreiche Berliner Institutionen gestorben, weil sich die Inhaber die Mieten nicht mehr leisten - oder ihre Clubs, Bars, Läden und Kulturstätten nicht mehr ins Konzept passen. 2019 trifft es weitere. Von Vanessa Klüber



"Auf gut Deutsch: Der Drops ist gelutscht." Das sagt eine Mitarbeiterin im Kraftkombinat: Das inhabergeführte Sportstudio im Gleimkiez, Schönhauser Allee, muss zum 31. Januar 2019 nach rund 20 Jahren raus, ohne Ersatz. "Wir hätten gerne weitergemacht, aber der Vertrag wurde nicht verlängert." So geht es in Berlin also 2019 weiter, wie schon die Jahre zuvor: Die Mieten steigen, die Kieze wandeln sich, Gewerbemietverträge sind leicht zu kündigen - für sie gibt es keine Mietpreisbremse und keine Bindung an den Mietspiegel. Und so werden weitere Berliner Institutionen begraben. Inhabergeführte Stätten, Bars, Clubs und Läden, die wir über die Jahrzehnte liebgewonnen haben, in denen wir gekauft, getrunken, getanzt haben. Wir sagen Tschüß und Rest in Peace.

Schließungen in Friedrichshain-Kreuzberg Wer Was Wann Wo Eiszeit 🎞️ Kino ⭐ 1985

✝️ Mai 2018 Zeughofstraße 20,

Kreuzberg Jonny Knüppel 🎨Kulturstätte ⭐ 2015

✝️ 01.05.2018 Schleusenufer 4A,

Kreuzberg Weltrestaurant/

Herr Lehmann-Kneipe 🍽️ Restaurant ⭐ 1993

✝️ 01.08.2018 Kreuzberg

Eisenbahnstraße 42/43 Rosi's 🍹 Bar und Club ⭐ ...

✝️01.01.2019 Revaler Str. 29

Friedrichshain Kamil Mode 👗 Bekleidung ⭐ 2002

✝️ 01.01.2019 Kottbusser Damm 9

Kreuzberg

Punkhaus Potse-Drugstore

Das Punkhaus Potse-Drugstore muss seinen Schlüssel am 31. Dezember abgeben. Das autonome Jugendzentrum ist eine Institution in Schöneberg, seit 1972 dröhnen sich dort Punks und Linksalternative mit Gitarrenmusik zu. Hier ist nicht ganz Schluss: Die Institution zieht in ein anderes Haus in der Potsdamer Straße ein, allerdings wird sie flächenmäßig halbiert. Auch werden die Gitarren verstummen: Konzerte sind dort aus Lärmschutzgründen nicht erlaubt.

Bars und Clubs

Eine Reihe von Bars und Clubs machen zu: Bassy Club in Prenzlauer Berg, das Rosi's in Friedrichshain, das Jonny Knüppel in Kreuzberg, das Hafen in Schöneberg, das Syndikat in Neukölln, die Bar Babette in Mitte - sie hat aber eine neue Bleibe in Neukölln gefunden. Ungeklärt ist laut Clubcommission noch die Situation des von Schließung bedrohten Privatclubs an der Skalitzer Straße in Kreuzberg. Auch alteingesessene Gemüseläden, Mode, Kinderläden sind bald weg vom Fenster. Oft ist das unfreiwillig, weil die Mieten steigen, nicht mehr gezahlt werden können oder weil die Vermieter ein neues Konzept wollen.

Schließungen andere Bezirke Wer Was Wann Wo Kapelle 🍽️Lokal ⭐ um 1990

✝️ 09.2018 Zionskirch Str. 22 - 24

Mitte Punkhaus Potse-Drugstore 🎸 Autonomes Jugendzentrum ⭐09.1972

✝️01.01.2019 Potsdamer Straße 180 Schöneberg Café Orange 🍽️ Restaurant ⭐ 1993

✝️25.10.2018 Oranienburger Straße 32

Mitte Musik-Oehme 🎵 Musikladen ⭐ 1951

✝️01.08.2018 Onkel-Tom-Straße 3

Zehlendorf Hafen 🍹 Bar und Club ⭐ 1990

✝️03.01.2019 Motzstraße 19

Schöneberg Syndikat 🍺 Kneipe ⭐ 1985

✝️01.01.2019 Weisestraße 56

Neukölln

Obst & Gemüseladen

Manchmal hat eine Schließungnicht nur schlechte Seiten für die Betreiber, wie beim "Obst & Gemüseladen" in der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg. Der Laden muss grundsaniert werden. Die langen Arbeitszeiten von 4 Uhr morgens bis 21.30 Uhr abends seien belastend für seine Eltern, sagt der Sohn der Betreiber, Duc Ngo Ngoc. Auf der anderen Seite wird die Miete nach der Grundsanierung voraussichtlich ansteigen, so dass sich der Betrieb für die Besitzer nicht mehr lohnt. "Die Urberliner, die wir vor 10 Jahren als Kunden hatten, sind gar nicht mehr da, weil sie weggezogen sind. Die waren ja vor allem unsere Hauptkunden, die immer so für 30 Euro pro Tag eingekauft haben." Zudem hätten die Supermärkte länger auf und die Biomarkte seien gefragter. "Das Stadtbild in Prenzlauer Berg ist jetzt ein anderes. Da passt unser alter Obst & Gemüseladen nicht mehr rein", so Ngoc.

Schließungen in Pankow Wer Was Wann Wo Café Niesen ☕ Café ⭐ 2005

✝️ Oktober 2018

Schwedter Str. 78

Prenzlauer Berg Bassy Cowboy Club 💃🏻 Club ⭐ 2006

✝️ 01.05.2018 Schönhauser Allee 176A

Prenzlauer Berg Obst & Gemüseladen 🍎 Lebensmittel ⭐ 2003

✝️ 01.01.2019 Schönhauser Allee 89

Prezlauer Berg Kraftkombinat 🏋️ Sportstudio ⭐ 1998

✝️ 01.02.2018

Gleimstraße 36



Kamil Mode

Für andere dagegen ist so eine Schließung eine Katastrophe: Kamil Mode, ein kleiner Laden am Kottbusser Damm, soll auch zum 31.12. raus. Der 60 Jahre alte Ladenbesitzer Hassan Qadri leitet seit Mai 2002 das Geschäft für Damen-Oberbekleidung, Übergrößen und Accessoires mit hauptsächlich türkischer und arabischer Kundschaft. Der Vermieter habe ohne Begründung gekündigt. Abgeben will Qadri seinen Schlüssel vorerst nicht. "Ich weiß nicht wohin ich soll", sagt er, "einen neuen Laden zu finden, ist sehr schwer." Die Sachen können nirgendwo einlagern, dazu habe er keinen Platz. Er hoffe noch auf Unterstützung.

