C/O Berlin zeigt die Endlichkeit in der Fotografie

Hoffmann beschäftigt das Thema bereits seit zehn Jahren. In der Ausstellung selbst wird schnell klar: Kalt lässt sie den Besucher nicht. Schon das Ausstellungs-Plakat am Eingang signalisiert: Hier wird nichts beschönigt. Es zeigt einen Fuß mit blutiger Schnittwunde - aufgenommen im Leichenschauhaus.

"Das ist ja eine anthropologische Konstante: Wir werden alle sterben", sagt Kurator Felix Hoffmann ganz nüchtern am Anfang des Rundgangs durch die Ausstellung "Das letzte Bild" in der Galerie C/O Berlin. Und er erklärt weiter: "Die, die übrig bleiben, müssen sich damit auseinandersetzen." Interessant sei, dass das das auch bei der Fotografie so sei: Unmittelbar nach der Erfindung der Fotografie habe ihre Auseinandersetzung mit dem Tod begonnen.

Die Ausstellung wirke sehr unterschiedlich auf Menschen, sagt Kurator Hoffmann. Die einen fänden das Bild von dem Fuß mit der Schnittwunde ekliger als andere Abbildungen. Außerdem frage man sich hier, woher eigentlich so ein Schnitt komme bei jemandem, der an Rattengift gestorben ist. Bei anderen seien es die Bilder von toten Kindern, die sie sehr emotional reagieren ließen. Und wieder andere sagten: "Ich finde es unerträglich, was ihr hier an Leichenbergen aus dem Holocaust ausstellt." All das sei mit dem Thema verbunden.

Die Ausstellung mit rund rund 900 Werken ist in drei Kapitel unterteilt: sterben, töten, überleben. Mal sind es sanfte Schwarz-Weiß-Portraits aus einem Hospiz, in dem Walter Schels und Beate Lakotta Menschen kurz vor und kurz nach ihrem Tod fotografiert haben. Oder ganz lebendige, bunte Bilder von Nan Goldin, die ihre an Aids erkrankten Freunde noch zu Lebzeiten festgehalten hat.