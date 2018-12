Nach 15 Jahren steht das Bergmannstraßenfest in Kreuzberg vor dem Aus: Die Organisatoren des Vereins Kiez & Kultur schrieben bereits am Donnerstag auf Facebook , die Veranstaltung werde es im kommenden Jahr nicht mehr geben. Der Verein löse sich zum Jahresende auf.

Parklets in der Bergmannstraße in der Kritik

Zur Begründung nannten die Organisatoren unter anderem die sogenannten Parklets oder Begegnungszonen, für die im vorigen Sommer in einigen Parkbuchten entlang der Bergmannstraße Tische, Stühle und Bänke aufgebaut wurden. "Unser frei finanziertes Fest benötigte den Platz in den Parkhäfen um an Händler zu vermieten", hieß es in der Erklärung. Deshalb gebe es nun "keine Planungssicherheit".