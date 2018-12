Kirchner war die Dresdner und Berliner Hektik gewohnt - und plötzlich hineinversetzt in die Bergwelt auf 1.800 Meter Höhe, in die Umgebung des Zauberbergs. "Es ist ja faszinierend, wie sozusagen dieser Großstadtmensch, in diese Landschaft hineinversetzt, auch stilistisch und künstlerisch einen vollkommenen Bruch vornimmt", sagt Kornfeld, der wie kein Zweiter Kirchner gesammelt hat und auf dessen Sammlung die Ausstellung im Brücke-Museum beruht.

Eine Deutscher Großstadtmaler in der bäuerlichen Einsamkeit des Bündnerlandes. Kornfeld hat die Alphütten, in denen Kirchner lebte, gekauft und dort Erinnerungsorte eingerichtet. Viele Prominente haben ihn besucht. So hat Richard von Weizsäcker einen Bauern, der Kirchner noch kannte, gefragt, welchen Eindruck der Maler auf ihn gemacht habe. Kornfeld gibt die Antwort wieder: "'Ach, wissen Sie, Herr Bundespräsident, wir haben gedacht, er sei ein Spinner', das war die Haltung, aber sie haben ihn akzeptiert, und sie haben ihn auch in den Freundeskreis eingeschlossen." Kirchner sei quasi ein "Fremdkörper" gewesen, aber er habe sich sehr schnell in den Kreis dieser Bergbauern integriert, obwohl da "absolute keine intellektuelle Verbindung war".