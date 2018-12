Die Kölner Band Erdmöbel hat es sich zur Tradition gemacht, auf Weihnachtstour zu gehen. Seit 2006 bringt sie nämlich jedes Jahr ein neues Weihnachtslied heraus. Im Berliner Frannz Club sorgte sie am Donnerstag für unfassbar gute Stimmung. Von Magdalena Bienert

Seit einem viertel Jahrhundert gibt es die Band Erdmöbel schon. Trotzdem sind sie immer noch eher Feuilleton-Lieblinge als Hitgaranten. Dabei hat das Quartett um Sänger und Texter Markus Berges Lieder etliche Lieder mit Ohrwurmcharakter. "Dreierbahn" von vor fast 20 Jahren sitzt sofort fest, wenn man es einmal wieder gehört hat. Immerhin ein kleiner Indiehit.

Die Fanbase ist genauso lang treu geblieben. Der Frannz-Club an der Schönhauser Allee in Berlin-Prenzlauer Berg platzt an diesem Donnerstagabend aus allen Nähten. Die Weihnachtskonzerte, die die Band seit Jahren gibt, scheinen eine feste Größe im Kalender von Freundesgruppen zu sein, die sich viel zu selten sehen. Aber wenn Erdmöbel spielen, trifft man sich endlich wieder und weiß: bald ist dieses Jahr auch geschafft.