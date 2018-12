David Chipperfield nennt seinen Entwurf nicht etwa "eierlegende Wollmilchsau", sondern, mit britisch trockenem Humor "dustbin" - Mülltonne: "Was wir hier bieten, gibt's nicht auf der Museumsinsel: Es gibt kein Auditorium, es gibt keine Shops, keine anständigen Garderoben, kein Café oder auch nur ordentliche Ticketcounter, gar nichts. Das Gebäude hat all den Krimskrams, den es sonst auf der Museumsinsel nicht gibt. Das war mühevoll am Anfang: Sollten wir eine Mülltonne oder einen Einkaufskorb planen? Es ist ein Gebäude, das alles verbindet, das war architektonisch herausfordernd."

Nun kommt der nach dem jüdischen Kunstmäzen James Simon benannte Bau modern griechisch daher. 1200 Betonpfähle tragen ihn auf 40 Meter tiefem Baugrund. Es war laut Chipperfield eine Arbeit mit den "Füßen im Schlamm und den Augen im Himmel". Innen hell gestaltet mit viel Beton und Tageslicht, wirkt die James Simon Galerie mit ihren vielen Ebenen und Durchblicken transparent. Der Architekt und Chefdesigner Alexander Schwarz, Partner von Chipperfield, sagt darüber: "Eigentlich ist es ein landschaftliches Gebäude. Es ist eher ein in Architektur übersetzter Garten, durch den man so spaziert und von da eben neu auf das Phänomen 'Museumsinsel' schaut, und neu in die Stadt schaut und neu die Beziehung der Museen untereinander erlebt."

Die Anmutung ist edel. Im Auditorium können 350 Besucher auf Bänken aus gerauchter Eiche und Kastanienholz Platz nehmen, das ist die sogenannte Lecture Hall - in erster Linie für Vorträge geplant und Vorbild war das Metropolitan Museum in New York, dort gehen auch Einheimische hin, der Ort ist deshalb keine reine Touristenattraktion.

Es gibt außerdem einen 650 Quadratmeter großen Ausstellungsraum, der teilbar ist und in dem die Beleuchtung Tageslicht imitiert. Chipperfield und Schwarz arbeiten seit Jahrzehnten auf der Museumsinsel, ihr "Neues Museum" ist nicht nur wegen der Nofretete, sondern auch wegen der edlen Architektur ein Magnet. Beide Gebäude ähneln sich besonders in der Großzügigkeit ihrer Treppenhäuser. Die Berliner Entwürfe haben weitere Bauten des Stararchitekten beeinflusst. "Einige andere wichtige Entwürfe, die in der Zeit entstanden sind, sind unmittelbar in dieser Auseinandersetzung entstanden Marbach, das Haus Bastian und selbst bei Volkwang - das sind Aspekte, die alle mit der Museumsinsel zu tun haben."