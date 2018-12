Das nächste Jahr wird ganz im Zeichen von Theodor Fontane stehen: Am 30. Dezember 2019 jährt sich der Geburtstag des Dichters zum 200. Mal. Große Aufmerksamkeit gilt dabei seinen Handschriften. Im Berliner Stadtmuseum wurden zuletzt tausende Seiten restauriert.

Voraussetzung dafür ist es, die älter werdenden Blätter behutsam zu restaurieren. Dem Berliner Stadtmuseum ist dabei nun ein weiterer großer Schritt gelungen. Wie das Haus am Donnerstag mitteilte, konnten zuletzt rund 7.000 einzelne Blätter vor dem Verfall bewahrt werden.

Restauriert wurden etwa der Erstlingsroman "Vor dem Sturm", der Roman "Frau Jenny Treibel" sowie die autobiografischen Werke "Meine Kinderjahre" und "Von Zwanzig bis Dreißig" - und auch Teile der bekannten "Wanderungen durch die Mark Brandenburg". Die Kosten für die Restaurierung der Blätter betrugen den Angaben zufolge 180.000 Euro.



Im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte sei das Papier so porös geworden, dass es stabilisiert und gereinigt werden musste, hieß es. Zudem lösten die Restauratoren die von Fontane aufgeklebten Korrekturzettel und fixierten sie am Rand der Blätter. So könnten Wissenschaftler erstmals die vom Dichter überklebten Textstellen erkennen - und die Rückseiten der Klebezettel auswerten.