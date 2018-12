In das autonome Jugendzentrum Potse & Drugstore kamen Generationen: Seit 1972 haust dort eine linksalternative Szene. Am 31.12. ist auch hier Schlüsselabgabe. Den Gebäudeteil in der Potsdamer Straße 180 in Schöneberg verwaltet die Intown Property Management GmbH. Unbekannte Eigentümer haben umliegend Coworking- und Coliving Spaces errichten lassen.