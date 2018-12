Wer kommt denn jetzt ins Paradies, zumindest in dieses spezielle Paradies an diesem speziellen Abend? Es sind Studentinnen und Studenten zwischen 20 und 30 Jahren, die im Saft ihrer Lebenskraft stehen. Sie sind am Montagabend das Publikum im Berliner Lido, das man so auch bei Poetry Slams erwarten könnte: an Orten, wo einer auf der Bühne steht, in einem ähnlichen Alter wie man selbst, der die eigene Befindlichkeiten widerspiegelt, Auswege anbietet, eine Hilfestellung zum Weiterdenken geben will. So macht es am Montag auch "Das Paradies" im Lido. Nur in Kombination mit Musik.