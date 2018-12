Ab 2019 in der Zitadelle Spandau

Im Museum der Zitadelle Spandau in Berlin soll ab 2019 eine ehemalige Kirchenglocke mit Hakenkreuz ausgestellt werden. Die 1934 gegossene Glocke mit dem etwa 20 Zentimeter großen, eingefrästen Hakenkreuz war im November 2017 abgehängt worden, wie Pfarrerin Sigrid Jahr von der Evangelischen Kirchengemeinde Wichern-Radeland im Spandauer Ortsteil Hakenfelde am Donnerstag auf Anfrage bestätigte.

Zwei Glocken mit Nazi-Symbolen in Berlin entdeckt

In Spandau und Rudow

Derzeit lagere das "zeitgeschichtliche Dokument" noch im Archiv der Kirchengemeinde. Unklar sei bislang, in wessen Auftrag das Hakenkreuz zu Beginn der NS-Zeit angebracht wurde.

Museumschefin Urte Evert sagte dem "Tagesspiegel" (Donnerstag), der Dauerleihgabevertrag über die Glocke solle im Januar 2019 unterzeichnet werden: "Ich habe vor, die Aufstellung dieses Zeitzeugnisses größer zu präsentieren." Beteiligt seien daran auch Studenten des Touro-College, die die NS-Zeit in Spandau erforschen, schreibt die Zeitung.

Die Kirchenglocke mit Nazi-Symbolik ist nicht die einzige, die in Berlin gefunden wurde. Im letzten Jahr wurde auch ein Geläut in der Philipp-Melanchthon-Kapelle in Rudow gefunden.