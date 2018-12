Der Zeitplan für die Eröffnung des Humboldt Forums im wiederaufgebauten Berliner Schloss ist noch nicht sicher. Die Terminpuffer seien aufgebraucht, bestätigte der verantwortliche Bauvorstand Hans-Dieter Hegener am Montag im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses.

Es sei zwar nach wie vor möglich, im September 2019 in Betrieb zu gehen und im November oder Dezember zu eröffnen. Einen konkreten Termin könne man aber erst im Frühsommer nennen, so Hegener. Hauptproblem sei die boomende Baukonjunktur. Dadurch fehle es an Arbeitskräften.