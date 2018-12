Die Humboldtbox war ein echter Publikumsmagnet: Millionen Besucher haben sieben Jahre lang in luftiger Höhe die Baufortschritte bewundern können und Auge in Auge mit Adlern, Wappen, Löwenköpfen, Göttern, Kriegern, Widdern und Putten, Vignetten und allen Repliken die 180 Meter lange Fassade so detailliert gesehen, wie das nie wieder möglich sein wird. Ob Renaissance-, Barock- oder Klassizismus-Imitate, der feinziselierten Handwerkerarbeit der Skulpteure, Stukkateure, Steinmetze und Gipsformer kommen wir nie wieder so nahe wie von der Dachterrasse der Humboldtbox.

In den anderen Stockwerken der Humboldtbox sollte das zukünftige Humboldtforum mit Wechselausstellungen Appetit machen auf die Zukunft der außereuropäischen Sammlungen im Schloss. Diese klugen kleinen Ausstellungen waren nicht so gut besucht wie die spektakuläre Dachterrasse oder die Miniaturschlossmodelle und der Souvenirshop, im Schloss wird sich das ab Ende 2019 garantiert ändern.

Jetzt zum Schrecken neben all der Schönheit: Dieses blautürkisfarbene Gebilde namens Humboldtbox, vom Architektenteam Krüger, Schuberth & Vandreike entworfen, war ein architektonisches Scheusal auf Stelzen, ein Kubus in Knallfarben, der jede Blickachse störte. Er dominierte das zarte Rosé der Staatsoper, das dunkle Rot der Nationalgalerie und den schwarzen Stein des Domes und war so hässlich, dass selbst der größte Schloss-Skeptiker wahrscheinlich erleichtert aufseufzt bei dem Gedanken, ein echter Neubau hätte so grausig werden können wie diese Humboldtbox.

Am 1. Januar ist jedenfalls endgültig Schluss, dann beginnen die Geothermie-Bohrungen, um das neue Schlossgebäude ordentlich zu heizen. Wer die äußere Hülle der Humboldtbox dennoch vermissen sollte, keine Sorge: Es gibt genug scheußliche Gebäude in der Stadt, die der Humboldtbox in puncto Hässlichkeit Konkurrenz machen.