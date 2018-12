Die Fans von T. C. Boyle fiebern dem 4. Februar entgegen. Dann erscheint "Das Licht", der neue Roman des US-Kultautors. Am Sonntag wird Boyle 70 Jahre alt. Mit Radioeins sprach er über Waldbrände und Drogen - und verriet, warum er nicht Präsident geworden ist.

T.C. Boyle: Wir sind in einem Zustand der permanenten Unruhe. Der Herbst ist hier in Kalifornien die Jahreszeit des Feuers geworden. Jedes Mal, wenn Wind aufkommt, geraten wir in Angst. Im sechsten Jahr hintereinander hat es hier im Sommer und Herbst nicht mehr geregnet. Ich habe ja schon oft darüber geschrieben. Wir hier in Montecito, wo ich lebe, haben unsere Tragödie letzten Dezember erlebt, als das bis dahin größte Feuer in der kalifornischen Geschichte 50.000 Hektar Wald vernichtete. Am 19. Januar dieses Jahres hatten wir dann diese ungeheuren Unwetter mit den Sturzbächen und Flüssen, die über die Ufer traten. Dabei sind 29 Menschen aus meiner Nachbarschaft gestorben.

Wissen sie, ich umarme die Welt von ganzem Herzen. Ich bemühe mich um ein tiefes Verständnis des menschlichen Seins. Aber auf der Oberfläche bin ich ein Schlaumeier und Spaßvogel. Denn was bleibt mir schon anderes übrig im Angesicht der täglichen Katastrophenmeldungen? Als ich mich in den 1990ern mit der Erderwärmung beschäftigt habe und "Ein Freund der Erde" schrieb, dachte ich, ich würde mich zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich das Eintreten der ersten schweren Klimaschäden im Roman auf das Jahr 2026 legte. Ich habe mich um zehn Jahre verschätzt. Es geschieht jetzt.

Das denke ich auch. Wir sind alle selbstsüchtig, wir sind ständig verstrickt in unsere Angelegenheiten, beschäftigt mit unseren Körpern, unseren Trieben. Das ist die Natur des Tieres Mensch. Wir sollten darüber aber nicht die ökonomischen Ursachen der Umweltzerstörung vergessen. Und die Obszönität der Bush-Regierung und jetzt der Trump-Regierung, die den Klimawandel geleugnet haben. Bush hat ja seinerzeit Wissenschaftler dafür bezahlt, dass sie falsche Daten vorgelegt haben. Es ist vor allem aber die Kurzsichtigkeit der Unternehmen, die sich nur für ihre Bilanzen und die Vierteljahresdividende interessieren. Unternehmen, die es nicht kümmert, was in zehn, fünfzig, hundert Jahren mit der Welt passiert. "Ich will meinen Anteil jetzt und zur Hölle mit der Zukunft!" ist die Nachricht, die sie uns senden.

Ich habe ja schon in meinem Roman "Drop City" die Hippie-Zeit dargestellt, die eine Art Zurück-zur-Natur-Bewegung war. Die Hippies versuchten, aus dem kapitalistischen Hamsterrad auszusteigen, einfacher zu leben, den Planeten nicht weiter zu zerstören. Aber schon damals war die Weltbevölkerung zu groß, als dass es möglich gewesen wäre, zurück zur Natur zu gehen.

In der Eröffnungsszene von "Drop City" nehmen die Mitglieder einer Hippie-Kommune LSD. Ich bin zu diesem Thema zurückgekehrt, weil einerseits LSD mittlerweile in den USA nicht mehr komplett verboten ist. Sondern wieder in dem Bereich, für den es entwickelt wurde, eingesetzt wird: in der Psychiatrie. Vor fünf Jahren habe ich einige Artikel darüber gelesen, wie es bei Patienten mit extremen Schmerzen oder im Endstation tödlicher Erkrankungen angewandt wird, um bestimmte Gehirnareale zu aktivieren und sie gewissermaßen wieder mit ihrer Natur in Berührung zu bringen. Das hat mich interessiert. Und auch die Tatsache, dass viele Menschen auf LSD religiöse Erfahrungen machen. Gibt es Gott? Sehen sie Gott? Ist Gott ein Konzept? Ist er existent, aber wird von unserem Gehirn in der Alltagswahrnehmung ausgeblendet?

Abgesehen davon: Wir alle erinnern uns an 1969, Jimmy Hendrix und andere. Den Höhepunkt der LSD-Ära. Ich gehe aber zurück zu den Anfängen, als LSD in der Psychiatrie erstmals eingesetzt wurde. Und dann unter dem Einfluss von Leuten wie Leary seinen Weg in die Gesellschaft gefunden hat.